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    Жизнь

    Стало известно, кто сыграет Скрябина в новом фильме «Я, «Победа» и Берлин»

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    <p>Иван Блиндар говорит в комментарии на съемках, что воспринимает своего героя, как старшего брата</p> <div></div> - Стало известно, кто сыграет Скрябина в новом фильме «Я, «Победа» и Берлин»

    Иван Блиндар говорит в комментарии на съемках, что воспринимает своего героя, как старшего брата

    Премьера ленты состоится примерно через год

    Актер Иван Блиндар сыграет Андрея Кузьменко (Скрябина) в фильме «Я, «Победа» и Берлин». Об этом сообщил украинский журналист Олег Вергелис на своей странице в Facebook.

    «Команда Влада Ряшина после мхатовской паузы на одном из киноманских YouTube-каналов, наконец, озвучила имя украинского актера, который сыграет Андрея Кузьменко в новом фильме. Это Иван Блиндар, молодая суперзвезда Франковского Национального драмтеатра», - рассказывает Вергелис.

    Актер говорит в комментарии, что воспринимает своего героя, как старшего брата, перед съемками общался с близкими людьми Кузьмы, в поисках штрихов к портрету своего героя.

    Напомним, что по версии портала «Главком», Иван Блиндар вошел в топ-20 рейтинга самых перспективных новых кинозвезд Украины.

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