Стало известно, с кем Петр Порошенко поедет на Венский бал

Президент Украины приглашен на ежегодный Венский бал

8 февраля глава государства совершит рабочий визит в Австрию, в рамках которого он вместе с Мариной Порошенко посетит Венский оперный бал. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины. «Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию



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Петр Порошенко

Президент Украины приглашен на ежегодный Венский бал

8 февраля глава государства совершит рабочий визит в Австрию, в рамках которого он вместе с Мариной Порошенко посетит Венский оперный бал. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

«Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие Главу одного из государств как личного гостя», – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что аренда ложи в которой может разместиться до десяти человек, стоит более 20 тысяч евро. Конечно, есть места и подешевле. Например, столик на четверых стоит 8 тысяч евро. Ну а самый дешевый билет можно было приобрести за 290 евро.

Но президенту Украины повезло, ему не придется оплачивать ни ложу, ни столик. Чету Порошенко примут в своей ложе президент Австрии Александр Ван дер Беллен с женой Дорис Шмидауэр. А вот перелет украинской делегации в Вену, обошелся почти в 800 тысяч гривен. Именно такая сумма была переведена на счет авиакомпании. Об этом свидетельствуют данные сайта Единого портала использования публичных средств.

Среди приглашенных на Венский оперный бал также оказались 31-летний канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар со своим возлюбленным Мэтью Барретом, американская актриса Мелани Гриффит, австрийская писательница сомалийского происхождения Варис Дирие, венский предприниматель Ричард Лугнер и почти весь состав австрийского правительства.

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