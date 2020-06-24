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    Жизнь

    Супермодель Кендалл Дженнер в белье доказала, почему она самая красивая в семье Кардашьян

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    Супермодель Кендалл Дженнер - Супермодель Кендалл Дженнер в белье доказала, почему она самая красивая в семье Кардашьян
    Супермодель Кендалл Дженнер
    Фото: @gregswalesart

    На опубликованных кадрах знаменитость запечатлели на красном диване боком к фотографу

    Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась в рекламной кампании косметического бренда младшей сестры Кайли Kylie Cosmetics. Снимки появились на странице автора съемки в Instagram.

    На опубликованных кадрах знаменитость запечатлели на красном диване боком к фотографу в силиконовых босоножках на каблуках. Она попозировала в бежевом комплекте нижнего белья бренда Vera Wang: бюстгальтере и расстегнутом наполовину корсете, который оголяет ее бедро. Волосы Дженнер уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

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    Супермодель Кендалл Дженнер в белье доказала, почему она самая красивая в семье Кардашьян
    Супермодель Кендалл Дженнер в белье доказала, почему она самая красивая в семье Кардашьян

    Автором съемки выступил модный фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales), стилистом — Дани Мишель (Dani Michelle), а визажистом стала Мери Филипс (Mary Phillips).

    22 июня в соцсетях появился рекламный ролик Kylie Cosmetics, в котором снялись Кендалл и Кайли Дженнер. Они попозировали на полу в студии в атласных корсетах с черными вставками. Эти кадры в видео совмещены с черно-белой съемкой мероприятия, где сестры в вечерних платьях пытаются укрыться от объективов фотографов.

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