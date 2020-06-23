50-летняя Дженнифер Лопес в дерзком купальнике произвела фурор (фото)



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50-летняя певица Дженнифер Лопес устроила горячую съемку instagram.com/jlo/

Звезда показала роскошные формы в монокини

В период самоизоляции 50-летняя американская поп-дива Дженнифер Лопес продолжала активно заниматься спортом. Дженнифер регулярно тренировалась, чтобы сохранить стройность. Смягчение ограничительных мер исполнительница отпраздновала дерзкой фотосессией у океана.

Джей Ло предстала в слитном белом купальнике от Guess. Сексуальный фасон наряда подчеркнул красивый бюст певицы. Звезда выбрала соблазнительную позу, продемонстрировав волнующие изгибы загорелого тела.

instagram.com/jlo/

Поклонники пришли в восторг от гламурных снимков Дженнифер. Фолловеры осыпали звезду фильма «Стриптизерши» комплиментами.

«Само совершенство! Как тебе удается быть такой идеальной?», «Бомбезное тело», «Сексуальная львица», «Это монокини невероятно идет тебе», «Ты – мое вдохновение», «Прекрасный пример того, что возраст – это цифры и ничего больше», - прокомментировали пользователи Instagram.