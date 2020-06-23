Ким Кардашьян в корсете засветила аномальную талию. Фанаты не верят своим глазам (видео)



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Инстадива Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Поклонники предпринимательницы были шокированы неестественностью ее тела

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась видеороликом, на котором она запечатлена в корсете, и поразила фанатов своей аномальной худобой. Соответствующая запись появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре знаменитость позирует в откровенном корсете телесного цвета и демонстрирует тело с разных сторон. Известно, что ролик был записан во время одной из ее поездок в Лондон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 22 Июн 2020 в 10:21 PDT

«Я надевала похожий корсет во время Met Gala для образа от бренда Thierry Mugler, но той ночью корсет был утерян. Однако я так сильно хотела его сохранить, что вернулась в Лондон и заказала такой же», — поделилась Кардашьян под публикацией.

Поклонники предпринимательницы были шокированы неестественностью ее тела. «Это выглядит страшно, боже», «Ты можешь дышать? Я бы никогда такое не надела», «Где твои органы?», «Кто-нибудь скажет ей, что она потеряла ребра?», «Моим органам больно от этого видео», — комментировали они.