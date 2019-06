Священники пришли на первую после пожара мессу в Нотр-Даме в строительных касках

Возглавлявший службу архиепископ отметил, что проводить мессу в каске было «немного странно».

На днях в соборе Парижской Богоматери прошло первое богослужение после пожара, сообщает Reuters.

Мессу провели в небольшой часовне собора, которая не пострадала во время пожара. На богослужении присутствовали 30 человек. По соображениям безопасности все они были в белых строительных касках.

«С большим волнением мы собрались здесь, чтобы отпраздновать освящение собора, – сказал архиепископ Мишель Опети, возглавлявший службу. – Это послание надежды и благодарности всем, кто был тронут тем, что произошло с этим собором». Позже архиепископ добавил, что проводить мессу в каске было «немного странно».

