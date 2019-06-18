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    Жизнь

    Священники пришли на первую после пожара мессу в Нотр-Даме в строительных касках

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    Священники пришли на первую после пожара мессу в Нотр-Даме в строительных касках

    Возглавлявший службу архиепископ отметил, что проводить мессу в каске было «немного странно».

    На днях в соборе Парижской Богоматери прошло первое богослужение после пожара, сообщает Reuters.

    Мессу провели в небольшой часовне собора, которая не пострадала во время пожара. На богослужении присутствовали 30 человек. По соображениям безопасности все они были в белых строительных касках.

    «С большим волнением мы собрались здесь, чтобы отпраздновать освящение собора, – сказал архиепископ Мишель Опети, возглавлявший службу. – Это послание надежды и благодарности всем, кто был тронут тем, что произошло с этим собором». Позже архиепископ добавил, что проводить мессу в каске было «немного странно».

    Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел крупный пожар, в результате которого полностью обрушились крыша, шпиль и часы здания.

    Джерело: Esquire

    пожар
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