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«Казала, що від неї маю йти в одних шкарпетках». Вірастюк розповів про розлучення з дружиною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Василь Вірастюк та його ексдружина Інна
фото з відкритих джерел

Вірастюк заявив, що колишня дружина хотіла, щоб він переписав на неї свої квартири

Почесний президент Федерації Стронгмену України, волонтер та політик Василь Вірастюк розповів, що досі судиться з колишньою дружиною Інною, з якою виховував двох спільних дітей. Про це він розповів в інтерв’ю таблоїду Blik, передає «Главком».

«У нас із колишньою є ще деякі незакриті питання. Дотепер із нею в судовій тяганині. Окрім процесу розлучення і аліментів, інші наші справи не закриті. І по розподілу майна і тому ми в процесі поки що. Так, я б хотів би знаходити з нею порозуміння ще з самого початку, але колишня дружина виставила такі умови, які фізично не можу забезпечити», – розповів він.

Пара розлучилася через суд. За словами Вірастюка, дружина під час розлучення вимагала від нього дуже багато.

«Хотіла тоді на двох дітей 80 тис. грн аліментів. Крім того, хотіла, щоб я переписав на неї свої квартири. Несправедливі умови, які оголосила надто ображена на мене людина. Вона мені якось казала, що я від неї маю йти в одних тільки шкарпетках. Ніби я тільки в них до неї й прийшов. Будемо шукати порозуміння через адвокатів», – додав він.

Нардеп розповів, що у них із дружиною Інною були складні відносини у період з 2022 по 2024 рік: «Як не дивно, після розлучення все нормалізувалося. Без криків, істерик. Спілкуємось суто щодо дітей, виключно організаційні». 

«Главком» писав: спортсмен ухвалив рішення створити нову сім’ю тоді, коли його законна дружина Інна, з якою він прожив у шлюбі 15 років, та має двох спільних синів, виїхала за кордон у пошуках порятунку від війни. Проте Вірастюк відповів знайшов собі виправдання.

«Я думаю, що це, як то кажуть, «клин клином». Тому що я той вчинок (від’їзд дружини, – «Главком») вважаю зрадою. Зрадою з її боку, тому що вона зробила по-своєму. Якби ми проживали у Бородянці або в Броварах, тоді окей – ми рятуємо дітей. Але не в нашому випадку», – заявив він.

Вірастюк із трома своїми синами. Всього у нього їх п'ятеро
Вірастюк із трома своїми синами. Всього у нього їх п'ятеро
фото з соцмереж

Політик зазначив, що коли дружина ухвалювала рішення про переїзд за кордон, вона «послухала свою матір», а не свого чоловіка. Вірастюк також поскаржився, що колишня дружина, яка досі юридично залишається у статусі офіційної дружини, йому мститься.

У липні 2023 року суд дав Василю та Інні Вірастюкам два місяці на примирення. Відповідне клопотання у суді заявив представник ексдружини. Однак такий термін не повністю влаштував Інну Вірастюк: вона подала апеляцію, добиваючись збільшення часу для примирення – до шести місяців. Жінка це пояснювала бажанням, щоб діти росли та розвивались у повноцінній сім’ї. Натомість апеляція відмовилася ставати на бік уже колишньої дружини Вірастюка через неможливість формально застосовувати інститут примирення подружжя (апеляційний суд зазначив, що Василь Вірастюк виступає проти збереження стосунків).

До слова, у 2023 році Вірастюк вчетверте став батьком. У 2023 році у нього народився син Володимир від жінки Ірини, з якою політик познайомився ще до великої війни. А у 2025 році – вп’яте.

Перша дружина Вірастюка Світлана загинула під сніжною лавиною у 2006 році у віці 28 років. Від цього шлюбу, який протривав всього лише три роки, у пари залишився син Адам.

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Теги: сім'я Василь Вірастюк розлучення

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