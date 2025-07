Пив шампанське з горла і співав караоке: Борис Джонсон відірвався в Італії

61-річний політик розмахував британським прапором та пив шампанське з пляшки із власною фотографією

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон влаштував «феєричну ніч» у нічному клубі Anema e Core на італійському острові Капрі. Як повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph, він співав на сцені, розмахував британським прапором і пив шампанське з пляшки з його фотографією.

The Telegraph зазначає, що разом із 61-річним Джонсоном у клубі перебувала його 37-річна дружина Керрі, а також двомісячна донька. Під час вечірки він одягнув сомбреро та розмахував мексиканським прапором. На сцені разом із місцевим гуртом він виконав кілька пісень, наприклад, Stand by me, Hey Jude, Mamma Mia та Sweet Caroline.

Борис Джонсон провів чудову ніч у нічному клубі в Італії

Фотографії з вечірки були опубліковані в соцмережах, зокрема на офіційній сторінці нічного клубу в Instagram. Anema e Core, як пише The Telegraph, відомий своїми галасливими вечірками та зірковими гостями – раніше тут відпочивали Бейонсе, Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лопес, Пенелопа Крус, Різ Уізерспун та ін.

Як пише видання, родина Джонсонів цими днями «подорожує пляжами острова, змішуючись з пересічними туристами, що прогулювалися вулицями з дизайнерськими магазинами», також політик із дружною і новонародженою донькою провели день, оглядаючи стародавні руїни Помпеїв.

Нагадаємо, колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон став батьком. У 60-річного політика та його дружини Керрі народився четвертий спільний малюк – дівчинка, яку назвали Поппі. Для Джонсона це дев’ята дитина, 37-річна Керрі не афішувала свою вагітність.