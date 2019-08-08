Татьяна Высоцкая с мужем отметила годовщину свадьбы



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Татьяна Высоцкая

Известная украинская телеведущая поделилась трогательными фотографиями

Татьяна Высоцкая и ее супруг Алексей Высоцкий – одна из тех пар, которая не понаслышке знает, что такое любовь, взаимопонимание и поддержка.

На днях супруги отметили 20-ю годовщину свадьбы. На своей странице в соцсети ведущая программы «Вікна-новини» поделилась поделилась трогательными воспоминаниями и фотографиями с того самого важного дня.

«Настоящая херсонская жара. Без пяти минут родственники с обеих сторон внимательно рассматривают без пяти минут молодоженов. Мечутся взволнованные и нарядные мамы – они в первые женят своих детей. Под красивым Херсонским ЗАГСом все ждут момента, ради которого приехали из Луганская, Ялты, Днепра. Кстати, первый и последний раз - таким кругом родственников, - вспоминает ведущая. – А нам весело. Немного страшно. В пыльном душном воздухе – что-то очень ответственное и неизведанное. А еще мы гордимся собой. После полутора лет из-за задержки зарплаты на первой столичной работе нам наконец-то выплатили деньги и мы устроили свадьбу. Не буду писать, как нам друг с другом повезло», - написала телеведущая.

Также Татьяна Высоцкая добавила, что отношения любят терпение, внимание и тишину.

Кроме этого, ведущая канала Стб призналась, что лучший подарок для нее и супруга сделал сын – Стас, как и хотел, стал студентом КПИ, филологического факультета.