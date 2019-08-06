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    Шоу-биз

    Вот как выглядит любовь: в сети появились романтические снимки Нетты Барзилай и ее возлюбленного

    • Розсилка
    Нетта Барзилай и ее возлюбленный Илан - Вот как выглядит любовь: в сети появились романтические снимки Нетты Барзилай и ее возлюбленного
    Нетта Барзилай и ее возлюбленный Илан
    instagram.com/elanbenor

    Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2018» показала своего бройфренда

    Заводная толстушка из Израиля наконец-то показала своего любимого человека.

    На своей странице в соцсети, победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2018» Нетта Барзилай поздравила возлюбленного с днем рождения. После этого журналисты мигом просмотрели Instagram израильской звезды и выяснили, что парня зовут Илан.

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    Вот как выглядит любовь: в сети появились романтические снимки Нетты Барзилай и ее возлюбленного
    Вот как выглядит любовь: в сети появились романтические снимки Нетты Барзилай и ее возлюбленного
    Вот как выглядит любовь: в сети появились романтические снимки Нетты Барзилай и ее возлюбленного
    Вот как выглядит любовь: в сети появились романтические снимки Нетты Барзилай и ее возлюбленного
    Вот как выглядит любовь: в сети появились романтические снимки Нетты Барзилай и ее возлюбленного
    Вот как выглядит любовь: в сети появились романтические снимки Нетты Барзилай и ее возлюбленного
    Вот как выглядит любовь: в сети появились романтические снимки Нетты Барзилай и ее возлюбленного
    instagram.com/elanbenor

    Как оказалось, пара вместе уже более полугода. Под одним из снимков в cоцсети Илан написал следующее: 

    «Шесть месяцев любви, приключений, открытий, долгих перелетов, сюрпризов, полетов по всему миру, концерты, отели, Париж, Бухарест, Лос-Анджелес, но лучшее среди всего этого: вместе. Шесть месяцев делить жизнь с самым вдохновляющим, сильным, ярким, увлекательным человеком на Земле. Шесть месяцев назад я не мог представить, что моя жизнь перевернется с ног на голову. Не существует никого другого, с кем бы я хотел этим поделиться. Впереди еще много всего», - романтично написал бойфренд Нетты.

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