Павел Розенко с невестой покинули страну: «Ну что, полетели?»

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instagram.com/elena_kristina_lebed

Любимая вице-премьера Украины Павла Розенко известная телеведущая Елена-Кристина Лебедь часто радует поклонников на странице в Instagram новыми фото и видео в сети

На этот раз ведущая Нового канал Елена-Кристина Лебедь на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала новые фото, на которыми продемонстрировала что отправляется с возлюбленным и друзьями на отдых.

«Ну шо, полетели?? В прекрасной компании с прекрасным ю-хууу!!» - подписала фотографии телеведущая.

instagram.com/elena_kristina_lebed

На одном из кадров Лебедь позирует в объятьях Павла Розенко в аэропорту «Борисполь», а на остальных уже запечатлена с друзьями, которые составляют им компанию.

instagram.com/elena_kristina_lebed

Накануне своего отпуска Розенко получил серьезную прибавку к своей зарплате. Украинцы сразу стали требовать объяснений в вице-премьер-министра Украины.

«Моя зарплата не увеличивалась. На протяжении трех последних лет она составляет около 35 тысяч гривень», – заявил Розенко. Вице-премьер подчеркнул, что его зарплату нельзя назвать высокой.

На вопрос, откуда тогда в СМИ взялась цифра в 88 тысяч гривень, чиновник ответил: «Очень просто. В связи с тем, что я сейчас нахожусь в отпуске».

«Система начисления зарплаты предусматривает, что выплачивается зарплата за предыдущий месяц, и также за время проведения отпуска. Наверное, из-за этого. Плюс у меня была командировка. Видимо, компенсация за командировку тоже попала в эту сумму», – пояснил Розенко.

Позже стало известно, что влюбленная пара вместе с друзьями отправились в Батуми (Грузия).

Фото с соответствующей отметкой на своей странице в Instagram опубликовала Кристина.