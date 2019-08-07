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    Несовпадение рабочих графиков и приоритетов: Белла Хадид и The Weeknd расстались во второй раз

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    Белла Хадид и The Weeknd - Несовпадение рабочих графиков и приоритетов: Белла Хадид и The Weeknd расстались во второй раз
    Белла Хадид и The Weeknd
    womanadvice.ru

    Прошел целый год с тех пор как модель и музыкант решили дать второй шанс своим отношениям

    Однако войти в одну реку дважды паре удалось лишь на год. 

    Судя по сообщениям американского издания E! News, причина второго разрыва Беллы Хадид и The Weeknd такая же, как и при первом расставании: несовпадение рабочих графиков и приоритетов, среди которых - что у Беллы, что у Абеля (а именно так зовут исполнителя The Weeknd) - на первом месте находится творчество, а никак не личная жизнь.

    «Они отдалились друг от друга - и физически, и ментально. Белла готовится к участию в Неделе моды, а Абель работает над музыкой и будущим актерским дебютом. В последнее время они много ругались и проводили вместе мало времени», - сообщил анонимный источник изданию.

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    Несовпадение рабочих графиков и приоритетов: Белла Хадид и The Weeknd расстались во второй раз
    Несовпадение рабочих графиков и приоритетов: Белла Хадид и The Weeknd расстались во второй раз
    Несовпадение рабочих графиков и приоритетов: Белла Хадид и The Weeknd расстались во второй раз
    Несовпадение рабочих графиков и приоритетов: Белла Хадид и The Weeknd расстались во второй раз
    Несовпадение рабочих графиков и приоритетов: Белла Хадид и The Weeknd расстались во второй раз
    Несовпадение рабочих графиков и приоритетов: Белла Хадид и The Weeknd расстались во второй раз

    Напомним, Белла Хадид и исполнитель The Weeknd впервые были замечены вместе в апреле 2015 года на фестивале Coachella. После этого они стали появляться на светских мероприятиях вместе, и Белла снялась в клипе Абеля In The Night. В 2016-м пара распалась, но в 2018-м оба подтвердили свое воссоединение. Захотят ли Белла и Абель попробовать войти в одну реку трижды - покажет время.

    Во всяком случае, все тот же анонимный доброжелатель из Е! News не теряет надежды:

    «В какой-то момент они оба, возможно, вернутся друг к другу, но пока оба сосредоточены на самих себе и своей карьере».

    Джерело: Hello!

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