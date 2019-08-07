Телеведущая Янина Соколова презентовала тизер фильма «Я, Нина»

Фильм расскажет о том, как телезвезда поборола рак

«Мы успешно прошли питчинг от Госкино Украины! Друзья, мы благодарим всех, кто помогал и будет помогать нам сделать фильм «Я, Нина» реальностью. Мы очень верим в этот проект. И делаем его с большой любви. Сегодня я покажу Вам первый тизер, смонтированный нами с одесской истории фильма, которую мы полностью отсняли благодаря вашей поддержке!», - написала телеведущая на своей странице в соцсети.

Напомним, что сюжет фильма «Я, Нина» основан на реальных событиях и разворачивается вокруг успешной журналистки Нины, у которой диагностировали рак. Журналистке делают операцию по удалению внутренних женских органов. Ее проводит врач-онколог Александра, который становится для Нины самым близким человеком.