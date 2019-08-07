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    Жизнь

    Телеведущая Янина Соколова презентовала тизер фильма «Я, Нина»

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    Янина Соколова - Телеведущая Янина Соколова презентовала тизер фильма «Я, Нина»
    Янина Соколова

    Фильм расскажет о том, как телезвезда поборола рак

    Победив онкологию, телеведущая и актриса Янина Соколова принялась осуществлять мечту – мультимедийный проект, соединяющий фильм, книгу и клип. Его целью является изменение отношения социума к онкобольным и больных раком к самим себе. 6 августа на YouTube-канале телеведущая опубликовала первый тизер фильма «Я, Нина», где сыграла главную роль.

    «Мы успешно прошли питчинг от Госкино Украины! Друзья, мы благодарим всех, кто помогал и будет помогать нам сделать фильм «Я, Нина» реальностью. Мы очень верим в этот проект. И делаем его с большой любви. Сегодня я покажу Вам первый тизер, смонтированный нами с одесской истории фильма, которую мы полностью отсняли благодаря вашей поддержке!», - написала телеведущая  на своей странице в соцсети.

    Напомним, что сюжет фильма «Я, Нина» основан на реальных событиях и разворачивается вокруг успешной журналистки Нины, у которой диагностировали рак. Журналистке делают операцию по удалению внутренних женских органов. Ее проводит врач-онколог Александра, который становится для Нины самым близким человеком.

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