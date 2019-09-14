Тайной гостьей форума YES стала звезда «Карточного домика»



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Робин Райт

Райт поговорила с Зеленским и его женой, а также олигархом Виктором Пинчуком

В этом году на форуме YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве тайной гостьей стала американская актриса Робин Райт, известная по роли Клэр Андервуд в сериале «Карточный дом».

Участники форума поставили ей несколько вопросов. На вопрос, встречалась ли она с президентом США Дональдом Трампом, Райт ответила: «Нет, спасибо».

Также ее спросили, думала ли она сама стать президентом.

«Перед тем я должна быть комиком. Он (президент Зеленский - ред.) Здесь?», - сказала актриса.

Американській акторці Робін Райт на форумі YES поставили запитання, чи не збирається вона балотуватися на президентських виборах у США — Райт відповіла, що спершу має стати коміком і запитала, чи «він» теж тут (імовірно, ідеться про Зеленського) pic.twitter.com/8jZYrgdGjV — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Впоследствии Райт поговорила с Зеленским и его женой, а также олигархом Виктором Пинчуком, фонд которого проводит форум YES.

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