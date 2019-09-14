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    Жизнь

    Тайной гостьей форума YES стала звезда «Карточного домика»

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    Робин Райт - Тайной гостьей форума YES стала звезда «Карточного домика»
    Робин Райт

    Райт поговорила с Зеленским и его женой, а также олигархом Виктором Пинчуком

    В этом году на форуме YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве тайной гостьей стала американская актриса Робин Райт, известная по роли Клэр Андервуд в сериале «Карточный дом».

    Участники форума поставили ей несколько вопросов. На вопрос, встречалась ли она с президентом США Дональдом Трампом, Райт ответила: «Нет, спасибо».

    Также ее спросили, думала ли она сама стать президентом.

    «Перед тем я должна быть комиком. Он (президент Зеленский - ред.) Здесь?», - сказала актриса.

    Впоследствии Райт поговорила с Зеленским и его женой, а также олигархом Виктором Пинчуком, фонд которого проводит форум YES.

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    актриса
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