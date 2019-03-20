Театральная премия «Киевская пектораль-2018»: все номинанты



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Церемония награждения состоится 25 марта

Национальный Союз театральных деятелей за заслуги в театральном искусстве определился с номинантами на театральную премию «Киевская пектораль»:

«За лучший драматический спектакль»:

Вильям Шекспир «Кориолан», режиссер Дмитрий Богомазов (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Инсценировка Юрия Одинокого по роману Федора Достоевского «Идиот», режиссер Юрий Одинокий (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Игорь Федирко по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья», режиссер Игорь Федирко (Киевский академический театр кукол)

«За лучший музыкальный спектакль»

Джерри Бок «Скрипач на крыше», режиссер Богдан Струтинский (Киевский национальный академический театр оперетты)

На музыку Астора Пьяццоллы и других композиторов «Истории в стиле танго», либретто, хореография, постановка - Артем Шошин (Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества)

Лина Костенко «Маруся Чурай», режиссер Сергей Павлюк (Киевский национальный академический театр оперетты)

«За лучший детский спектакль»

Юрий Шевченко «Король Дроздобород» (по мотивам сказки братьев Гримм), режиссер Дмитрий Тодорюк (Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества)

Ян Экхольм «Людвиг ХИV», режиссер Анастасия Вервейко (Киевский академический театр юного зрителя на Липках)

Марина Богомаз «Крап-ля», режиссер Марина Богомаз (Киевский академический театр кукол)

«За лучший камерный спектакль (спектакль малой сцены)»

Ларс Нурен «Война», режиссер Давид Петросян (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Август Стриндберг «Фрекен Юлия», режиссер Иван Урывский (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)

За пьесами подростков «Восток-Запад», режиссер Власти Белозоренко (Киевский театр «Актер»)

«За лучшую режиссерскую работу»

Дмитрий Богомазов, представление Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Юрий Одинокий, спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Иван Урывский, представление Август Стриндберг «Фрекен Юлия» (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)

«За лучшее исполнение мужской роли»

Александр Печерица, за роль Мышкина Льва Николаевича, в спектакле по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Дмитрий Рыбалевский, за роль Кая Марция (Кориолана), в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Дмитрий Олейник, за роль Яна, в спектакле Август Стриндберг «Фрекен Юлия» (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)

«За лучшее исполнение женской роли»

Елена Хохлаткина, за роль Памелы, в спектакле Джон Патрик «Дорогая Памела» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Анжелика Савченко, за роль Барашков Настасьи Филипповны, в спектакле по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Олеся Жураковская, за роль Матери, в спектакле по пьесам подростков «Восток-Запад» (Киевский театр «Актер»)

«За лучшее исполнение мужской роли второго плана»

Остап Ступка, за роль Сициния велуто, в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Иван Шаран, за роль Юния Брута, в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Виталий Ажнов, за роль Кота, в спектакле по пьесам подростков «Восток-Запад» (Киевский театр «Актер»

«За лучшее исполнение женской роли второго плана»

Екатерина Рубашкина, за роль учительницы, в спектакле Павел Арье "Девушка с мишкой или Несовершеннолетняя ..." (Театр на Подоле)

Наталья Сумская, за роль Волумния (матери Кориолана), в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Яна Татарова, за роль Годелье, в спектакле Джерри Бок «Скрипач на крыше» (Киевский национальный академический театр оперетты)

«За лучшее пластическое решение спектакля»

Павел Ивлюшкин в спектакле Август Стриндберг «Фрекен Юлия» (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)

Ольга Семешкина, в спектакле по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Татьяна Чичук, в спектакле по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» (Киевский академический театр кукол)

«За лучшую сценографию»

Николай Данько, в спектакле по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» (Киевский академический театр кукол)

Петр Богомазов, в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Сергей Ридванецький, в спектакле Лина Костенко «Маруся Чурай» (Киевский национальный академический театр оперетты)

«За лучшую музыкальную концепцию спектакля»

Юлиана Хоменко и Мария Кучма (композитор) в спектакле Ян Экхольм «Людвиг ХИV» (Киевский академический театр юного зрителя на Липках)

Александр Кохановский (композитор), в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)

Денис Мартынову спектакле Ясмина Реза «Бог Резни» (Киевский академический театр на Печерске)

«За лучший актерский дебют»

Вероника Шостак, за роль Валентины, в спектакле Иван Вырыпаев «Валентинов день» (Украинский малый драматический театр)

Станислав Весельский, за роль Дракона, в спектакле Юрий Винничук «Место для дракона" (Украинский малый драматический театр)

Игорь Качур, за роль Дмитрия, в спектакле Сергей Анцелевич, Виктор Красовский, Дмитрий Богославский «Патрис» (Киевский театр «Актер»)

«За лучший режиссерский дебют»

Мария Лукьянова, спектакль Иван Вырыпаев «Валентинов день» (Украинский малый драматический театр)

Анастасия Вервейко, представление Ян Экхольм «Людвиг ХИV» (Киевский академический театр юного зрителя на Липках)

Александр Жила, представление Джон Стерджесс «7 разгневанных джентльменов» (Киевский театр «Актер»)

Церемония награждения театральной премии «Киевская пектораль-2018» состоится 25 марта в 17.00 в помещении Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества.