Театральная премия «Киевская пектораль-2018»: все номинанты
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Церемония награждения состоится 25 марта
Национальный Союз театральных деятелей за заслуги в театральном искусстве определился с номинантами на театральную премию «Киевская пектораль»:
«За лучший драматический спектакль»:
- Вильям Шекспир «Кориолан», режиссер Дмитрий Богомазов (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Инсценировка Юрия Одинокого по роману Федора Достоевского «Идиот», режиссер Юрий Одинокий (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Игорь Федирко по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья», режиссер Игорь Федирко (Киевский академический театр кукол)
«За лучший музыкальный спектакль»
- Джерри Бок «Скрипач на крыше», режиссер Богдан Струтинский (Киевский национальный академический театр оперетты)
- На музыку Астора Пьяццоллы и других композиторов «Истории в стиле танго», либретто, хореография, постановка - Артем Шошин (Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества)
- Лина Костенко «Маруся Чурай», режиссер Сергей Павлюк (Киевский национальный академический театр оперетты)
«За лучший детский спектакль»
- Юрий Шевченко «Король Дроздобород» (по мотивам сказки братьев Гримм), режиссер Дмитрий Тодорюк (Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества)
- Ян Экхольм «Людвиг ХИV», режиссер Анастасия Вервейко (Киевский академический театр юного зрителя на Липках)
- Марина Богомаз «Крап-ля», режиссер Марина Богомаз (Киевский академический театр кукол)
«За лучший камерный спектакль (спектакль малой сцены)»
- Ларс Нурен «Война», режиссер Давид Петросян (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Август Стриндберг «Фрекен Юлия», режиссер Иван Урывский (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)
- За пьесами подростков «Восток-Запад», режиссер Власти Белозоренко (Киевский театр «Актер»)
«За лучшую режиссерскую работу»
- Дмитрий Богомазов, представление Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Юрий Одинокий, спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Иван Урывский, представление Август Стриндберг «Фрекен Юлия» (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)
«За лучшее исполнение мужской роли»
- Александр Печерица, за роль Мышкина Льва Николаевича, в спектакле по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Дмитрий Рыбалевский, за роль Кая Марция (Кориолана), в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Дмитрий Олейник, за роль Яна, в спектакле Август Стриндберг «Фрекен Юлия» (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)
«За лучшее исполнение женской роли»
- Елена Хохлаткина, за роль Памелы, в спектакле Джон Патрик «Дорогая Памела» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Анжелика Савченко, за роль Барашков Настасьи Филипповны, в спектакле по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Олеся Жураковская, за роль Матери, в спектакле по пьесам подростков «Восток-Запад» (Киевский театр «Актер»)
«За лучшее исполнение мужской роли второго плана»
- Остап Ступка, за роль Сициния велуто, в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Иван Шаран, за роль Юния Брута, в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Виталий Ажнов, за роль Кота, в спектакле по пьесам подростков «Восток-Запад» (Киевский театр «Актер»
«За лучшее исполнение женской роли второго плана»
- Екатерина Рубашкина, за роль учительницы, в спектакле Павел Арье "Девушка с мишкой или Несовершеннолетняя ..." (Театр на Подоле)
- Наталья Сумская, за роль Волумния (матери Кориолана), в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Яна Татарова, за роль Годелье, в спектакле Джерри Бок «Скрипач на крыше» (Киевский национальный академический театр оперетты)
«За лучшее пластическое решение спектакля»
- Павел Ивлюшкин в спектакле Август Стриндберг «Фрекен Юлия» (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)
- Ольга Семешкина, в спектакле по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Татьяна Чичук, в спектакле по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» (Киевский академический театр кукол)
«За лучшую сценографию»
- Николай Данько, в спектакле по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» (Киевский академический театр кукол)
- Петр Богомазов, в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Сергей Ридванецький, в спектакле Лина Костенко «Маруся Чурай» (Киевский национальный академический театр оперетты)
«За лучшую музыкальную концепцию спектакля»
- Юлиана Хоменко и Мария Кучма (композитор) в спектакле Ян Экхольм «Людвиг ХИV» (Киевский академический театр юного зрителя на Липках)
- Александр Кохановский (композитор), в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
- Денис Мартынову спектакле Ясмина Реза «Бог Резни» (Киевский академический театр на Печерске)
«За лучший актерский дебют»
- Вероника Шостак, за роль Валентины, в спектакле Иван Вырыпаев «Валентинов день» (Украинский малый драматический театр)
- Станислав Весельский, за роль Дракона, в спектакле Юрий Винничук «Место для дракона" (Украинский малый драматический театр)
- Игорь Качур, за роль Дмитрия, в спектакле Сергей Анцелевич, Виктор Красовский, Дмитрий Богославский «Патрис» (Киевский театр «Актер»)
«За лучший режиссерский дебют»
- Мария Лукьянова, спектакль Иван Вырыпаев «Валентинов день» (Украинский малый драматический театр)
- Анастасия Вервейко, представление Ян Экхольм «Людвиг ХИV» (Киевский академический театр юного зрителя на Липках)
- Александр Жила, представление Джон Стерджесс «7 разгневанных джентльменов» (Киевский театр «Актер»)
Церемония награждения театральной премии «Киевская пектораль-2018» состоится 25 марта в 17.00 в помещении Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества.