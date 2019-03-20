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    Жизнь

    Театральная премия «Киевская пектораль-2018»: все номинанты

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    Театральная премия «Киевская пектораль-2018»: все номинанты

    Церемония награждения состоится 25 марта

    Национальный Союз театральных деятелей за заслуги в театральном искусстве определился с номинантами на театральную премию «Киевская пектораль»:

    «За лучший драматический спектакль»:

    • Вильям Шекспир «Кориолан», режиссер Дмитрий Богомазов (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Инсценировка Юрия Одинокого по роману Федора Достоевского «Идиот», режиссер Юрий Одинокий (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Игорь Федирко по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья», режиссер Игорь Федирко (Киевский академический театр кукол)

    «За лучший музыкальный спектакль»

    • Джерри Бок «Скрипач на крыше», режиссер Богдан Струтинский (Киевский национальный академический театр оперетты)
    • На музыку Астора Пьяццоллы и других композиторов «Истории в стиле танго», либретто, хореография, постановка - Артем Шошин (Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества)
    • Лина Костенко «Маруся Чурай», режиссер Сергей Павлюк (Киевский национальный академический театр оперетты)

    «За лучший детский спектакль»

    • Юрий Шевченко «Король Дроздобород» (по мотивам сказки братьев Гримм), режиссер Дмитрий Тодорюк (Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества)
    • Ян Экхольм «Людвиг ХИV», режиссер Анастасия Вервейко (Киевский академический театр юного зрителя на Липках)
    • Марина Богомаз «Крап-ля», режиссер Марина Богомаз (Киевский академический театр кукол)

    «За лучший камерный спектакль (спектакль малой сцены)»

    • Ларс Нурен «Война», режиссер Давид Петросян (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Август Стриндберг «Фрекен Юлия», режиссер Иван Урывский (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)
    • За пьесами подростков «Восток-Запад», режиссер Власти Белозоренко (Киевский театр «Актер»)

    «За лучшую режиссерскую работу»

    • Дмитрий Богомазов, представление Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Юрий Одинокий, спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Иван Урывский, представление Август Стриндберг «Фрекен Юлия» (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)

    «За лучшее исполнение мужской роли»

    • Александр Печерица, за роль Мышкина Льва Николаевича, в спектакле по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Дмитрий Рыбалевский, за роль Кая Марция (Кориолана), в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Дмитрий Олейник, за роль Яна, в спектакле Август Стриндберг «Фрекен Юлия» (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)

    «За лучшее исполнение женской роли»

    • Елена Хохлаткина, за роль Памелы, в спектакле Джон Патрик «Дорогая Памела» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Анжелика Савченко, за роль Барашков Настасьи Филипповны, в спектакле по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Олеся Жураковская, за роль Матери, в спектакле по пьесам подростков «Восток-Запад» (Киевский театр «Актер»)

    «За лучшее исполнение мужской роли второго плана»

    • Остап Ступка, за роль Сициния велуто, в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Иван Шаран, за роль Юния Брута, в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Виталий Ажнов, за роль Кота, в спектакле по пьесам подростков «Восток-Запад» (Киевский театр «Актер»

    «За лучшее исполнение женской роли второго плана»

    • Екатерина Рубашкина, за роль учительницы, в спектакле Павел Арье "Девушка с мишкой или Несовершеннолетняя ..." (Театр на Подоле)
    • Наталья Сумская, за роль Волумния (матери Кориолана), в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Яна Татарова, за роль Годелье, в спектакле Джерри Бок «Скрипач на крыше» (Киевский национальный академический театр оперетты)

    «За лучшее пластическое решение спектакля»

    • Павел Ивлюшкин в спектакле Август Стриндберг «Фрекен Юлия» (Киевский академический театр «Золотые Ворота»)
    • Ольга Семешкина, в спектакле по роману Федора Достоевского «Идиот» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Татьяна Чичук, в спектакле по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» (Киевский академический театр кукол)

    «За лучшую сценографию»

    • Николай Данько, в спектакле по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» (Киевский академический театр кукол)
    • Петр Богомазов, в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Сергей Ридванецький, в спектакле Лина Костенко «Маруся Чурай» (Киевский национальный академический театр оперетты)

    «За лучшую музыкальную концепцию спектакля»

    • Юлиана Хоменко и Мария Кучма (композитор) в спектакле Ян Экхольм «Людвиг ХИV» (Киевский академический театр юного зрителя на Липках)
    • Александр Кохановский (композитор), в спектакле Уильям Шекспир «Кориолан» (Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко)
    • Денис Мартынову спектакле Ясмина Реза «Бог Резни» (Киевский академический театр на Печерске)

    «За лучший актерский дебют»

    • Вероника Шостак, за роль Валентины, в спектакле Иван Вырыпаев «Валентинов день» (Украинский малый драматический театр)
    • Станислав Весельский, за роль Дракона, в спектакле Юрий Винничук «Место для дракона" (Украинский малый драматический театр)
    • Игорь Качур, за роль Дмитрия, в спектакле Сергей Анцелевич, Виктор Красовский, Дмитрий Богославский «Патрис» (Киевский театр «Актер»)

    «За лучший режиссерский дебют»

    • Мария Лукьянова, спектакль Иван Вырыпаев «Валентинов день» (Украинский малый драматический театр)
    • Анастасия Вервейко, представление Ян Экхольм «Людвиг ХИV» (Киевский академический театр юного зрителя на Липках)
    • Александр Жила, представление Джон Стерджесс «7 разгневанных джентльменов» (Киевский театр «Актер»)

    Церемония награждения театральной премии «Киевская пектораль-2018» состоится 25 марта в 17.00 в помещении Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества. 

    театр актер премия
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