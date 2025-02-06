«Терен» розповів про конфлікт з ексобраницею та про складності на шоу «Холостяк»

Будько: 35 камер навколо, і всі чекають, коли ви поцілуєтеся, то трішечки складно думати в той час про свої почуття внутрішні

Ветеран війни поділився, що не вірить у кохання з першого погляду і йому потрібен час, щоб закохатися

Герой 13 сезону шоу «Холостяк» Олександр «Терен» Будько прокоментував публічну суперечку зі своєю колишньою обраницею Інною Бєлєнь та поділився, що для нього було складним на проєкті в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко.

«Терен» зізнався, що не вірить у кохання з першого погляду і потребує часу, щоб закохатися. А за короткий час зйомок проєкту складно «відчути шалене кохання».

«Я вважаю, що це теж нормально в тих умовах, в яких на тебе всі дивляться. 35 камер навколо, і всі чекають, коли ви поцілуєтеся, то трішечки складно думати в той час про свої почуття внутрішні», – зазначив Будько.

Крім того, «Терен» прокоментував сварку з переможницею шоу Інною, яка відбулася після виходу її інтерв’ю на каналі «Слава+». Тоді дівчина висловилася про мовне питання. На думку Бєлєнь, в деяких українців занадто радикальна позиція, навіть у Олександра. Вона зазначила, що з цього приводу мови не варто сперечатися.

«Терену» не сподобалися слова Дьоміна про війну. Чоловік сказав, що 10 років тому не сприймав війну, як війну. Олександр вважає, що це нівелює жертви й досягнення бійців з 2014 року. По-друге, Будько зачепили слова Інни.

«Я знав про це інтервʼю. Але для мене було відкриттям позиція моєї дівчини в цьому моменті. Мені було боляче це дізнатись зараз. Ми вже все обговорили між собою, але я мусив відреагувати і тут для свого читача», – написав він.

Олександр висловився про Інну та її інтерв'ю скріншот

В інтерв’ю у Падалко «Терен» запевняє, що його реакція не була агресивною, а він мусив зреагувати у будь-якому випадку, бо його підписники писали щодо цього. Він каже, що завжди боровся за те, щоб не розділяти схід і захід. Олександр думає, що це роблять ті, хто агресує на україномовних.

Також «Терен» прокоментував реакцію ексобраниці на його публічний коментар щодо інтерв’ю.

«Досить імпульсивно й експресивно, мені здається. Дзвінка не було, був лише у Telegram пост, де нібито я там образив чимось», — сказав ветеран.

Раніше Олександр Терен та Інна Бєлєнь офіційно оголосили про розставання. Про це вони повідомили у спільному дописі в Іnstagram. Пара пригадала першу зустріч на вокзалі, побачення на «Холостяку» та емоції, які «залишаться в пам'яті назавжди». Олександр та Інна подякували одне одному за прожиті моменти та щирість, однак надалі вони рухатимуться у житті окремо.

«У житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій. Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати назагал», – повідомила пара.