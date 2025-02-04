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«Дай мені спокій». «Холостяк» Терен звернувся до своєї колишньої обраниці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Олександр Терен публічно звернувся до Інни Бєлєнь
фото: скріншот з відео

«Будь ласка, давай йти далі окремо без вигаданих сварок та інтриг», – Терен звернувся до Бєлєнь

«Холостяк» Олександр Терен закликав свою колишню обраницю Інну Бєлєнь дати йому спокій та «йти далі окремо без вигаданих сварок та інтриг». Відповідний пост ветеран оприлюднив в Instagram.

«Як же важко мені це дається, але мушу зробити сьогодні ще одну сторіз з цього приводу. Я не блокував Інну Бєлєнь , як бачите, я просто відписався від людини, яка близько місяця приховувала від мене свої сторіс, що також видно на відеозаписі. Інна, так як ти ігноруєш мене в месенджерах та не відповідаєш, нехай напишу тобі це тут. Будь ласка, давай йти далі окремо без вигаданих сварок та інтриг, я не хочу для тебе нічого поганого, дай, будь ласка, і мені спокій у відповідь. Дякую!», – йдеться у заяві Терена.

«Дай мені спокій». «Холостяк» Терен звернувся до своєї колишньої обраниці фото 1
скріншот

Зокрема, ветеран звернувся до підписників своєї колишньої обраниці. Він зауважив, що ніколи не ображав Інну Бєлєнь:

«Я закрив коментарі під останнім дописом, оскільки підписники Інни, ви перейшли всі межі, я знаю що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони, образи вже дійсно перейшли всі межі і мені це не подобається. Я намагаюся і так з цим дуже довго боротися і мені вдасться це зробити, повірте, з вами чи без вас. Тому хочу сказати, що я ніколи не ображав Інну, я поважаю її як людину і як жінку. Тому те, що ви пишете, це просто гидоття. Нехай воно залишається з кожним із тих, хто це написав».

Нагадаємо, що сьогодні Олександр Терен та Інна Бєлєнь офіційно оголосили про розставання.

Як відомо, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого був ветеран Олександр Будько за позивним Терен. За серце військовослужбовця у проєкті боролися 12 дівчат.

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Теги: Холостяк СТБ ветеран жінка чоловік хейт

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