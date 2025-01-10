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Переможниця «Холостяка» розсекретила, як вони з Тереном приховували стосунки під шоу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На шоу перемогу здобула волонтерка Інна Бєлєнь з Харкова. Під час фінального спілкування з нею Терен зазначив, що саме з нею хоче побудувати стосунки
фото: скриншот відео

Інна Бєлєнь розсекретила, де найчастіше зустрічалась з партнером

Переможниця «Холостяка 13» Інна Бєлєнь поділилася тим, як вони з Олександром Тереном приховували стосунки після завершення зйомок шоу, аби не розкрити передчасно результат проєкту. Про це вона розповіла на інтерв'ю Слави Дьоміна.

Виявилося, спершу пара не надто переймалася конспірацією. Хоча біля квартири Терена завжди «чергували» кореспонденти.

«На початку ми взагалі не ховались, коли тільки зйомки закінчились. Він на мотику з трояндою однією прийшов: «Це тобі». Це його прикол був, ніби я далі проходжу», – пригадала Бєлєнь.

Водночас коли про шоу почали активно говорити, пара почала бути обережною. Найчастіше вони зустрічались у квартирі в Бєлєнь. Дівчина зауважила, що через те, що в неї строгі консьєржки, Терену доводилося заходити у квартиру через задній хід будинку.

«Рада, що половина «Нового каналу», яка там живе, не побачила Сашу за цей час», – наголосила переможниця «Холостяка 13».

Переможниця «Холостяка» розсекретила, як вони з Тереном приховували стосунки під шоу фото 1
фото з соцмереж

Нагадаємо, 27 грудня, відбувся фінал романтичного проєкту «Холостяк» з головним героєм – ветераном війни Олександром Тереном Будьком. В останньому випуску військовий познайомив учасниць зі своїми батьками та провів крайні індивідуальні побачення з ними в 13-му сезоні, які відбулися в Києві.

За крок до фіналу шоу покинула студентка Юстина Багай. Відтак, на проєкті залишилися дві претендентки на серце чоловіка – волонтерка Інна Бєлєнь та тарологиня Анастасія Юзьвак.

Врешті-решт на шоу перемогу здобула волонтерка Інна Бєлєнь з Харкова. Під час фінального спілкування з нею Терен зазначив, що саме з нею хоче побудувати стосунки. Головний герой ще до фінального вибору сказав, що з Анастасією Юзьвак в нього багато пристрасті, але йому бракує схожості у світоглядах, а ось ситуація з Інною протилежна. Тому його вибір був саме таким. Він зазначив, що Юзьвак розкрилася для нього, але їхні погляди не до кінця збігаються. 

Як відомо, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого є ветеран Олександр Будько за позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з РФ. За серце військовослужбовця у проєкті боротимуться 12 дівчат, серед яких, зокрема, тарологиня, військова журналістка, сомельє та модель. Зазначається, що у першому випуску шоу Будько познайомився з 25-ма дівчатами, однак не на всіх дівчат відгукнулося його серце. У підсумку він попрощався з 13-ма з них.

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Теги: Холостяк СТБ шоу-біз

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