Тренажери в спортзалі можуть мати більше бактерій, ніж туалет: дослідження 

Ризик зараження знижується шляхом виконання простих гігієнічних заходів

Згідно з дослідженнями, тренажери у спортзалах можуть мати більше бактерій, ніж приміщення туалету. Про це повідомляє видання Semana, посилаючись на дослідження FitRated.

Повідомляється, що спортзали це ідеальне місце для розмноження бактерій, і згідно з нещодавнім дослідженням, гирі в тренувальних приміщеннях містять у 362 рази більше бактерій, ніж сидіння унітазу.

Під час дослідження, фахівці порівнювали різне обладнання для тренажерного залу з повсякденними предметами та визначило, що на велотренажерах у 39 разів більше бактерій, ніж на багаторазовому підносі з їдальні. Крім того, бігові доріжки мають більший рівень бактерій, ніж змішувач у громадській ванній кімнаті.

Результати цього дослідження підкреслюють важливість належного чищення тренажерів до та після використання, оскільки спільне використання створює середовище, сприятливе для розмноження цих мікроорганізмів.

Серед бактерій, знайдених на вагах, бігових доріжках і велосипедах, виявлено дві небезпечні групи: грампозитивні коки і грамнегативні палички.

Перший ідентифікований мікроорганізм добре відомий своєю здатністю викликати шкірні інфекції, починаючи від простих подразнень і закінчуючи більш серйозними ситуаціями, такими як фурункули або абсцеси. Ці бактерії найбільш поширені на поверхнях, до яких часто торкаються, тому тренажерний зал є ідеальним середовищем для їх зростання через піт і тертя.

Друга група бактерій викликає найбільше занепокоєння у медичних працівників, оскільки деякі з цих мікроорганізмів стійкі до антибіотиків, що ускладнює їх лікування. Ці бактерії пов’язані з серйозними інфекціями, такими як інфекції сечовивідних шляхів або пневмонія.

Однак, хоча спортивні зали є ідеальним місцем для розповсюдження різних типів бактерій, експерти в галузі охорони здоров’я відзначили, що ризик зараження можна зменшити, просто використовуючи належні гігієнічні заходи.

Прості гігієнічні заходи: