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Цеглина замість кота: дивне захоплення китайців стало вірусним

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Мох на цеглині вирощують, обприскуючи її водою
фото: xiaohongshu.com

Хештег про незвичне хобі зібрав понад п'ять мільйонів переглядів на китайській платформі Weibo

Молоді китайці, які шукають дешевшу й необтяжливу альтернативу дітям і домашнім тваринам, почали «вирощувати» цеглини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як «вирощують» цеглину

Таких «цегляних дітей» доглядати простіше, ніж кімнатні рослини: достатньо кілька разів на день обприскувати цеглину водою й чекати, поки на неї осядуть і проростуть спори моху, які вже є в повітрі. Одне з китайських видань назвало такі цеглини «практично безсмертними»: якщо забути полити, мох засинає, а після нового зволоження зелень повертається. На деяких цеглинах із часом з'являються навіть крихітні папороті.

Чому це подобається молоді

Прихильники тренду цінують те, що від них нічого не вимагають. Один із користувачів платформи Xiaohongshu, схожої на Instagram, написав, що цеглина не потребує результату, ключових показників ефективності й не змушує порівнювати її ріст з іншими. Інший зізнався: «Жодних котів, жодних побачень – я почав вирощувати цеглину». А ще один розповів, що друзі питали, чи не збожеволів він. Одна з власниць розповіла китайським медіа, що відчуває задоволення, не менше за те, яке дає завершення довгого проєкту.

Китайські коментатори пов'язують тренд із прагненням молоді знайти менш енергоємні способи відновлення сил на тлі стагнації ринку праці. Користувачі називають це «емоційною компанією без витрат енергії».

Цеглина замість кота: дивне захоплення китайців стало вірусним фото 1
фото: @South/xiaohongshu.com

Чим це може бути небезпечним

Вирощування моху може спричинити появу плісняви. За повідомленнями, деякі «цегляні батьки» скаржаться на свербіж в очах і нежить. Професор Сюедун Лі з Столичного педагогічного університету в Пекіні радить тримати цеглини в закритому середовищі, а під час догляду носити одноразові рукавички й маску, щоб зменшити вдихання спор і контакт зі шкірою.

Нагадаємо, у лютому 2025 року 87-річний американець Клем Рейнкемайєр із Талси потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки найбільшій колекції цегли у світі: вона налічує 8 882 екземпляри.

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Теги: молодь рослини батьки Китай

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