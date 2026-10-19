Сінді Кроуфорд уперше прокоментувала смерть 27-річного сина

Преслі Гербер пішов із життя 20 вересня

Американська супермодель та акторка Сінді Кроуфорд уперше висловилася про смерть свого 27-річного сина Преслі Гербера, який пішов із життя в реабілітаційному центрі. Своїми почуттями та думками зірка поділилася в дописі в Instagram, пише «Главком».

Сінді Кроуфорд розповіла, що смерть Преслі Гербера стала для їхньої родини великим потрясінням. Вона разом із чоловіком, бізнесменом Сенді Гербером, втратила сина, а їхня донька, модель Кая Гербер – брата.

«Ми глибоко приголомшені й убиті горем через втрату нашого улюбленого сина й брата. Ми щасливі, що Преслі був у нашому житті протягом 27 років. Це світла, чудова людина, він умів любити, і його люблять зараз і назавжди. Ми дуже пишаємося тим, яким він був у цьому світі добрим і відкритим», – поділилася мати.

Модель також подякувала всім, хто підтримує їхню родину. Сінді Кроуфорд щемливо звернулася до сина. «Ми вдячні за величезну любов і підтримку з боку стількох людей, які знають і люблять нашу родину, а також від незнайомців, які поділяють наш біль. До нової зустрічі, наш милий хлопчику. Ми любитимемо тебе вічно. Мама, тато й Кая», – зазначила модель.

Преслі Гербер з матірʼю Сінді Кроуфорд, батком Сенді Гербером та сестрою Каєю Гербер фото: Іnstagram.com/cindycrawford

Як повідомляв «Главком», 20 вересня помер син зірки 90-х Сінді Кроуфорд, модель Преслі Гербер, у віці 27 років. Смерть Преслі Гербера підтвердив близький представник родини в коментарі журналістам. «Сім’я просить про приватність у цей дуже важкий і болісний час», – заявив він. Крім того, звістку підтверджують онлайн-записи судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелеса. Преслі Гербер є сином супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Сенді Гербера, а також братом моделі й акторки Каї Гербер. Преслі Гербер народився у 1999 році в Беверлі-Гіллз. Він продовжив кар’єру своєї матері Сінді Кроуфорд та подався в модельний бізнес.

Також повідомлялося, що стала відома ймовірна причина смерті 27-річного сина супермоделі Сінді Кроуфорд, Преслі. Офіційно причину смерті поліція не оголошувала. На момент смерті Гербер перебував на лікуванні в реабілітаційному центрі. Зокрема, було оприлюднено запис дзвінка до 911.