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Офіс військового омбудсмана відреагував на обурення батьків дітей з інвалідністю

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Офіс військового омбудсмана відреагував на обурення батьків дітей з інвалідністю
Законопроєкт №15057 передбачав розширення можливостей для звільнення зі служби батьків дітей з інвалідністю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ініціатива поки не оформлена як законопроєкт і не зареєстрована у Верховній Раді, наголосили в Офісі

Офіс військового омбудсмана відмовився від спірної пропозиції щодо відстрочки від мобілізації та звільнення зі служби після критики батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Офісу у Facebook.

У відомстві пояснили, що початкова ідея полягала в тому, щоб військовослужбовці могли звільнятися зі служби за тими самими підставами, які дають військовозобов'язаним право на відстрочку. За задумом команди, це усунуло б різницю в правах тих, хто ще не служить, і тих, хто вже захищає Україну. Тепер відомство повертається до цього підходу й відмовляється від спірної частини.

Що викликало критику

Найбільше запитань у родин викликала додаткова умова про відсутність інших осіб, зобов'язаних виховувати дитину. Батьки побоювалися, що вона ускладнить реалізацію прав сімей, де чоловік або дружина служать, а дитина має інвалідність.

Раніше про це попереджав Український центр захисту прав людини. За його словами, правозахисники отримали офіційну відповідь Офісу та текст підготовленого документа. Згідно з ним, для батьків дітей з інвалідністю до 18 років з'являлися додаткові умови: якщо дитина одна, а в родині є обоє батьків, право на відстрочку могло зникнути. Офіс пояснював свої пропозиції відмінностями між підставами для відстрочки й для звільнення зі служби, які, на його думку, порушують принципи правової визначеності та рівності.

Після обговорення з представницями батьківських організацій Офіс заявив, що почув аргументи родин і переглянув підхід.

«Наша мета – не звузити права військовозобов'язаних, – зазначили в Офісі. – Наша мета – захистити права військовослужбовців».

Що далі

Напередодні команда Офісу зустрілася з представницями Мережі батьківських організацій, яка об'єднує понад 50 організацій по всій Україні. Учасниці обговорили труднощі, з якими стикаються сім'ї, що виховують дітей з інвалідністю. Офіс подякував їм за відкриту розмову й заявив про готовність продовжити співпрацю.

Окремо відомство планує запропонувати зустріч ініціативній групі щодо законопроєкту №15057. До неї входять матері, які самостійно виховують дітей з інвалідністю, поки їхні чоловіки проходять військову службу. В Офісі хочуть почути цих жінок і підтримати їх.

Законопроєкт і чинні правила

Законопроєкт №15057 передбачав розширення можливостей для звільнення зі служби батьків дітей з інвалідністю. Влітку Український центр захисту прав людини підтримував його, проте Міноборони законопроєкт не підтримало. За даними відомства, таких військових близько 2 тис.

Підстави для відстрочки визначає стаття 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Серед категорій, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами, є батьки, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, а також повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи. Повний перелік категорій і правила оформлення відстрочки «Главком» зібрав у окремому матеріалі.

Нагадаємо, питання відстрочки для тих, хто має родичів з інвалідністю, викликало суспільні дискусії й раніше. Ще 2023 року «Главком» розповідав, як ініціаторка законопроєкту пояснювала скасування відстрочки для таких людей, якщо в родині є інші, здатні їх утримувати.

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Теги: правозахисники Міноборони батьки звільнення правила дитина законопроєкт

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