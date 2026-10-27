Кіліан Мбаппе став фігурантом гучного скандалу

Офіційний представник МЗС Китаю Го Цзякунь, коментуючи скандал щодо гравця «Реала» Кіліана Мбаппе, заявив, що образливі для громадян КНР слова та вчинки зустрічають неприйняття та відсіч з боку китайського суспільства. Про це інформує Главком.

В одному з інтерв'ю Мбаппе розповів, що його улюблений мем – це його обличчя, відредаговане за допомогою графічного редактора та накладене на зображення Мао Цзедуна (засновник Китайської комуністичної партії, у Китаї вважається національним героєм).

У відповідь китайські компанії почали розривати рекламні контракти з французом. Зокрема, з відповідними заявами виступили виробник енергетичних напоїв «Дунпен» та один із найбільших постачальників молока в КНР «Менню».

У «Дунпен» зазначили, що «рішуче виступають проти будь-яких дій, які ображають національні почуття», і проявляють до них «нульову толерантність».

«Слова і дії, що ображають почуття китайського народу, природно, викликають одностайну відсіч з боку всіх кіл китайського суспільства», – прокоментував на брифінгу Го Цзякунь припинення співпраці компаній з КНР з Мбаппе.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.