Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
Музыкант скончался через год после того, как отослал письмо
После долгих судебных баталий письмо хип-хоп исполнителя Тупака Шакура Мадонне все-таки будет выставлено на торги. Покойный рэпер и певица встречались до того, как он погиб.
Письмо представляет собой три страницы рукописного текста. Оно было послано поп-диве в 1995 году, когда рэперу было 24 года, а Мадонне за тридцать.
Шакур писал об отношениях со звездой, которую он бросил, и выражал свои сожаления.
«Я должен принести свои извинения. Потому, что как ты и сказала, я не давал тебе той дружбы, на которую способен. Не потому, что я являюсь злом или потому, что ты этого не стоила», — говорится в послании.
«Рискую показаться слишком драматичным, но из-за расовых предрассудков молодому черному парню сложно строить отношения с белой женщиной, которая старше его», – написал Тупак.