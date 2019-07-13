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    Жизнь

    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч

    • Розсилка
    Мадонна - Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Мадонна

    Музыкант скончался через год после того, как отослал письмо

    После долгих судебных баталий письмо хип-хоп исполнителя Тупака Шакура Мадонне все-таки будет выставлено на торги. Покойный рэпер и певица встречались до того, как он погиб.

    Письмо представляет собой три страницы рукописного текста. Оно было послано поп-диве в 1995 году, когда рэперу было 24 года, а Мадонне за тридцать.

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    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч
    Тюремное письмо Тупака Шакура Мадонне выставлено на аукцион за $100 тысяч

    Шакур писал об отношениях со звездой, которую он бросил, и выражал свои сожаления.

     «Я должен принести свои извинения. Потому, что как ты и сказала, я не давал тебе той дружбы, на которую способен. Не потому, что я являюсь злом или потому, что ты этого не стоила», — говорится в послании.

    «Рискую показаться слишком драматичным, но из-за расовых предрассудков молодому черному парню сложно строить отношения с белой женщиной, которая старше его», – написал Тупак.

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