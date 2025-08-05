Білецькому – 46: дружина поділилась цікавими фактами про командира Третього армійського корпусу ЗСУ

Даниленко розповіла, що Білецький ставиться до своїх бійців із такою самою турботою, як до власних дітей

Сьогодні, 6 серпня, командиру Третього армійського корпусу ЗСУ Андрію Білецькому виповнюється 46 років. У його день народження дружина воїна, журналістка Тетяна Даниленко поділилась невідомими фактами про чоловіка. Про це пише «Главком» з посиланням на соцмережу жінки.

За її словами, Андрій Білецький не знає, якої марки її автомобіль. «Може, ленд крузер, а може, рендж ровер, але це не точно», – процитувала Тетяна Білецького.

Журналістка зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення Андрій Білецький жодного разу не виїжджав за межі України. За її словами, військовий працює навіть у відпустці – в цьому випадку він береться за ті справи, які не встиг завершити на фронті. Їх трирічний син Северин ще ніколи не був за кордоном і знає про море лише з інтернету.

Даниленко додала, що командир ставиться до своїх бійців із такою самою турботою, як до власних дітей. Третю штурмову бригаду він створив з нуля. Для бригади держава виділила стару будівлю, яку Білецький за власні кошти перетворює на сучасну базу з бібліотекою, залом для фехтування, біговими доріжками та іншими об’єктами.

«Не уявляю, щоб Андрій з таким самим натхненням малював ескізи кімнат своїм дітям, як він малює нові й нові обʼєкти для бійців – у нас в принципі зараз немає власного житла», – розповіла його дружина.

Тетяна також згадала випадок до повномасштабного вторгнення, коли купила дорогу сукню. Тоді Білецький запитав, чому таких речей у неї небагато. Коли почув ціну, одразу підрахував, яку частину від вартості протезу для пораненого бійця вона складала. Цьому бійцю він сам зібрав кошти на штучну руку, а згодом сам військовий заявив публічно, що протез нібито видала держава. Після того Тетяна не надягала сукню.

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Андрй Білецький святкує 46-річчя фото: Facebook Тетяни Даниленко

Також Тетяна Даниленко поділилася зворушливим відео Андрія Білецького з котом. На ролику видно, як до військового міцно пригорнувся неймовірно милий рудий кіт.

Коли Тетяна Даниленко намагалася привернути до себе увагу пухнастого, тварина ще сильніше притулилася до тіла чоловіка і почала голосніше муркотати. Така поведінка кота свідчить про глибоку довіру та прихильність до людини. Коли коти муркочуть і притискаються до господаря, вони відчувають безпеку та любов. До речі, цей звук також має заспокійливий вплив як на саму тварину, так і на людину.

Хто такий Андрій Білецький

Андрій Білецький є командиром Третьої штурмової бригади й засновником легендарного полку «Азов». Його підрозділи героїчно оборонили Маріуполь під час облоги заводу «Азовсталь» і стали загальнонаціональним символом українського опору російським загарбникам.

Дружина Андрія Білецького працює телеведучою та журналісткою. Подружжя виховує двох дітей – доньку Тетяни від першого шлюбу Христину та спільного сина Северина.

Нагадаємо, що раніше командир Третьої штурмової Андрій Білецький у розмові з Наталією Мосейчук уперше розкрив подробиці свого дитинства, стосунків з батьками та власне бачення міцної родини. Батьки хотіли, щоб син здобув юридичну освіту, проте Андрій мріяв навчатися на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Хоча батько й мати не схвалили такий вибір, вони не стали заважати синові досягти поставленої мети.

Додамо, що мати Андрія Білецького померла у Києві через тяжку недугу на початку повномасштабної війни. Жінка відмовилася лікуватися за кордоном. 70-річний батько вже у перші дні російського вторгнення приєднався до територіальної оборони. Зараз він живе у столиці.

Тетяна Даниленко розповідала, що їх молодший син Северин володіє незвичайними здібностями. Хлопчикові нещодавно виповнилося три роки. За словами матері, він ніколи не плутає праву та ліву сторони, захоплюється картами та не втомлюється від нових вражень.