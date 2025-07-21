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Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Квартира Жупаниної знищена внаслідок російської повітряної атаки
фото: bohdana_zhupanyna/Instagram

«Який шанс, що попадання буде на другий поверх будинку із внутрішнього двору? Ми думали, що мінімальний...»

Унаслідок нічної ракетної атаки на Київ у ніч проти 21 липня повністю зруйновано квартиру української моделі, акторки, переможниці конкурсу Miss Ukraine International 2018 Богдани (Тарасик) Жупаниної. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Жупаниної у мережі. 

Квартира Жупаниної знищена внаслідок російської повітряної атаки
Квартира Жупаниної знищена внаслідок російської повітряної атаки
скриншот сторіз Богдани Жупаниної

За словами моделі, помешкання, розташоване на другому поверсі житлового будинку, після прямого влучання ракети перетворилося на вирву. Богдана Жупанина опублікувала в Instagram фото наслідків атаки та повідомила, що, з її близьких ніхто не постраждав – мама моделі вчасно спустилася до укриття, а от кота довелося рятувати – наразі він перебуває в стаціонарі ветеринарної клініки.

Котик моделі перебуває у ветлікарні
Котик моделі перебуває у ветлікарні
скриншот сторіз Жупаниної

«Квартири у нас більше немає. На її місці тепер просто чорна діра і попіл. Дякую всім, хто питав. Мама врятувалася, бо не нехтувала тривогою. Котика теж врятували, але поки що він у стаціонарі у ветклініці», – повідомила модель.

Замість квартири Жупаниної тепер чорна діра
Замість квартири Жупаниної тепер чорна діра
скриншот чторіх Жупаниної

Вона зазначила, що її родина вважала другий поверх із внутрішнього двору відносно безпечним, але війна вкотре довела, що убезпечити себе на 100% неможливо. «Який шанс, що попадання буде на другий поверх будинку із внутрішнього двору? Ми думали, що мінімальний. Але тепер тут просто діра», – додала Богдана Жупанина.

Чим відома Богдана Жупанина

Богдана (Тарасик) Жупанина народилася у 1994 році у Кривому Розі. Навчалася у Центрально-Міському ліцеї, а потім у Київському політехнічному інституті, де здобула спеціальність «менеджмент міжнародних проєктів». У 19 років отримала титул «Королева університету», а вже у 24 – перемогла у конкурсі Miss Ukraine International 2018.

У фіналі міжнародного конкурсу краси в Токіо Жупанина увійшла до топ-15
У фіналі міжнародного конкурсу краси в Токіо Жупанина увійшла до топ-15
фото: bohdana_zhupanyna/Instagram

У фіналі міжнародного конкурсу краси в Токіо вона увійшла до топ-15 серед 77 учасниць. Богдана будує кар’єру моделі та акторки – вона працює в рекламі, знімається в серіалах і виступає на театральній сцені. Її можна побачити у фільмі «Віддана», серіалі «Королі палат» і вебпостановці «День сім’ї».

Богдана (Тарасик) Жупанина з татом
Богдана (Тарасик) Жупанина з татом
фото: bohdana_zhupanyna/Instagram

У 2022 році вона втратила батька, який загинув на фронті.

«Я так сильно хочу просто тебе обійняти. Я так багато хочу тобі сказати. Я так багато щасливих моментів хотіла б з тобою ще пережити. Я тобі вдячна, що ти такий сміливий і пішов нас захищати першого ж дня. Я тобі вдячна, що ти подарував нам усім життя. Ти наш герой. Сміливий та хоробрий. П‘ятеро дітей та двоє онуків залишились без батька та діда. Ти в нашому серці назавжди. Ти загинув героєм, захищаючи нашу країну. Я тебе дуже сильно люблю», – йдеться у зворушливому зверненні Богдани Жупаниної до батька.

У 2023 році Богдана вийшла заміж за нардепа від «Слуги народу» Андрія Жупанина, у вересні 2024 року пара повінчалася. Зараз подружжя чекає на первістка.

Подружжя Жупаниних у день вінчання
Подружжя Жупаниних у день вінчання
фото: bohdana_zhupanyna/Instagram
Богдана Жупанина святкує 30-річчя
Богдана Жупанина святкує 30-річчя
фото: bohdana_zhupanyna/Instagram
Жупанини досі тримають у секреті стать майбутньої дитини
Жупанини досі тримають у секреті стать майбутньої дитини
фото: bohdana_zhupanyna/Instagram

Обстріл Києва 21 липня

У ніч проти 21 липня Київ опинився під масованим ракетно-дроновим обстрілом. Одна людина загинула, дев'ятеро поранені.

За попередньою інформацією, найбільше ударів припало на Дарницький район, де внаслідок обстрілів спалахнули кілька об'єктів. Серед пошкоджених об'єктів – дитячий садок, супермаркет, а також складські та інші нежитлові приміщення. У дитячому садку біля входу утворилася величезна вирва, що свідчить про силу удару.

Також російські терористи поцілили по житловому комплексу «Львівський квартал» у Шевченківському районі Києва, у будинку вигоріло кілька квартир. О пів на п'яту ранку в КМДА повідомили, що в Шевченківському районі вирує пожежа в житловому будинку. Потім там уточнили, що сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку. Одному постраждалому надали допомогу на місці. 

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Теги: Київ обстріл пожежа війна укриття житло модель дружина

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