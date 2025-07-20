Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)

Колишній політик переписав на цивільну дружину квартиру за ціною 38 млн грн в елітному житловому комплексі

За місяць до дострокового припинення депутатських повноважень Олесь Довгий обсипав розкішними подарунками свою цивільну дружину Ірину Міненко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості реєстрів декларацій та нерухомого майна.

В один день, 23 травня 2025 року екснардеп переписав на свою жінку столичну квартиру площею 401,7 кв. м вартістю 38 млн грн (це житло у вересні 2024 року з’явилося у власності Олеся Довгого; він купив нерухомість за 44,5 млн грн); пів будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 192,7 кв. м і половину земельної ділянки загальною площею 0,05 га у селі Москаленки Обухівського району на Київщині (це майно у власності Довгого з листопада 2019 року).

Раніше «Главком» писав про квартиру Довгого на 400 «квадратів», яку нині він подарував цивільній дружині. Помешкання розташовано в елітному житловому комплексі, що в історичній частині Києва. Поруч з будинком МЗС, Михайлівський та Софійський собор, Андріївський узвіз. У пішій доступності усі головні столичні театри, Майдан, Хрещатик, Поділ, Золоті ворота.

Особливістю ЖК, в якому торік купив житло Олесь Довгий, є те, що сусідів у нього фактично не буде. Кожна квартира займає цілий поверх. Тобто у дев’ятиповерховому ЖК всього дев’ять апартаментів.

Також варто додати: наприкінці 2023 року колишній нардеп Олесь Довгий позичив Ірині Міненко 20 млн грн. У декларації перед звільненням експолітик підтвердив наявність боргу його цивільної дружини.

Нагадаємо, що Ірина Міненко є матір’ю двох дітей Олеся Довгого: шестирічного Макарія і чотирирічного Матвія.

Як повідомляв «Главком», 19 червня Верховна Рада підтримала складання мандата народного депутата Олеся Довгого. Народний депутат-мажоритарник Олесь Довгий подав заяву про складання депутатських повноважень. У своїх соцмережах парламентар повідомив, що йде з політики.

«Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата. Дві репліки. Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти. Вірю в Україну, дякую своїй родині, друзям і команді за підтримку! Ціную здоровий глузд та порядність! До наступних новин», – йшлося в дописі.

У політику Довгий прийшов у 2006 році, коли пройшов до Київської міської ради від «Блоку Леоніда Черновецького» та став секретарем. У 2011 році на знак протесту проти політики президента Віктора Януковича склав повноваження.

У 2014 році був обраний до Верховної Ради за мажоритарним округом № 102 (Кіровоградська область). Під час VIII скликання (26 жовтня 2014 – 27 листопада 2019) відповідав за зв’язки з Австрією та Чорногорією, входив до комітету з питань економічної політики, обіймав посаду секретаря депутатської групи «Воля народу».

У 2019 році Довгого було переобрано за тим самим округом. У новому скликанні став головою підкомітету з медичного страхування. Також він керував офісом представників бізнесу в парламенті.

Оскільки парламентар є мажоритарником, то Центральна виборча комісія мала б оголосити проміжні вибори в його окрузі, однак під час воєнного стану це неможливо. Тож округ № 102 залишиться без представництва у Верховній Раді до закінчення воєнного стану. На цей час у Раді залишається 398 парламентарів.