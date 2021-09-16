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    Осадчая похвасталась фигурой в купальнике спустя три недели после родов (фото)

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    Телеведущая Катя Осадчая - Осадчая похвасталась фигурой в купальнике спустя три недели после родов (фото)
    Телеведущая Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    Ведущая показала, как отдыхала в бассейне

    Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая почти месяц назад родила третьего ребенка, показала фигуру в купальнике.

    В сторис своего Instagram звезда запостила фотографии, где снята во время отдыха у бассейна на территории своего поместья. На первом селфи знаменитость позировала, сидя в белом сплошном купальнике в розовую полоску. Екатерина прикрыла лицо рукой от солнца.

    «Можно такую погоду оставить до следующего лета?», — написала телезвезда.

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    Осадчая похвасталась фигурой в купальнике спустя три недели после родов (фото)
    Осадчая похвасталась фигурой в купальнике спустя три недели после родов (фото)
    instagram.com/kosadcha/

    Заметим, ведущая выглядит хорошо после третьих родов и довольно быстро возвращает форму. Ранее она рассказывала, что во время беременности следила за своим питанием, и теперь ей легче худеть.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Осадчая похвасталась фигурой в купальнике спустя три недели после родов (фото)