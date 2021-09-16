Осадчая похвасталась фигурой в купальнике спустя три недели после родов (фото)

Ведущая показала, как отдыхала в бассейне

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая почти месяц назад родила третьего ребенка, показала фигуру в купальнике.

В сторис своего Instagram звезда запостила фотографии, где снята во время отдыха у бассейна на территории своего поместья. На первом селфи знаменитость позировала, сидя в белом сплошном купальнике в розовую полоску. Екатерина прикрыла лицо рукой от солнца.

«Можно такую погоду оставить до следующего лета?», — написала телезвезда.

Заметим, ведущая выглядит хорошо после третьих родов и довольно быстро возвращает форму. Ранее она рассказывала, что во время беременности следила за своим питанием, и теперь ей легче худеть.

Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.