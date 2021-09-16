Фото с мамой. Алла Мазур в свой день рождения показала своего небесного ангела

Победившая рак Алла Мазур сегодня, 16 сентября, отмечает день рождения

Украинская телеведущая Алла Мазур в свой день рождения поделилась с публикой архивной фотографией, на которой позирует с мамой.

В кадре Алла Мазур предстала в голубых джинсах с потертостями и дырками, кофте с различными узорами, укороченной джинсовой куртке и с рюкзаком на плече. Звезда нежно прижалась к своей маме, одетой в свободные кремовые брюки, бордовую блузу и нитку жемчуга. Ее прическу также украшает химическая завивка.

«Мы с мамой: моим самым большим другом, моим моторчик и вдохновителем, моим ангелом-хранителем. Теперь Небесным», — написала телеведущая.

facebook.com/1plus1.AllaMazur

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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.