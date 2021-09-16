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    Фото с мамой. Алла Мазур в свой день рождения показала своего небесного ангела

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    Украинская телеведущая Алла Мазур - Фото с мамой. Алла Мазур в свой день рождения показала своего небесного ангела
    Украинская телеведущая Алла Мазур
    facebook.com/1plus1.AllaMazur

    Победившая рак Алла Мазур сегодня, 16 сентября, отмечает день рождения

    Украинская телеведущая Алла Мазур в свой день рождения поделилась с публикой архивной фотографией, на которой позирует с мамой.

    В кадре Алла Мазур предстала в голубых джинсах с потертостями и дырками, кофте с различными узорами, укороченной джинсовой куртке и с рюкзаком на плече. Звезда нежно прижалась к своей маме, одетой в свободные кремовые брюки, бордовую блузу и нитку жемчуга. Ее прическу также украшает химическая завивка.

    «Мы с мамой: моим самым большим другом, моим моторчик и вдохновителем, моим ангелом-хранителем. Теперь Небесным», — написала телеведущая.

    facebook.com/1plus1.AllaMazur
    facebook.com/1plus1.AllaMazur

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Фото с мамой. Алла Мазур в свой день рождения показала своего небесного ангела