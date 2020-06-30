«У нас умопомрачительный секс»: 60-летняя американка рассказала об отношениях с 21-летним юношей



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60-летняя жительница штата Оклахома Пэм Шастин отпраздновала помолвку с 21-летним юношей twitter.com/pamshasteen

После трех месяцев знакомства молодой человек сделал Пэм предложение руки и сердца, и влюбленные отправились в дом его матери

60-летняя жительница штата Оклахома Пэм Шастин отпраздновала помолвку с 21-летним юношей. Женщина рассказала о том, как растеряла всех друзей, шокировала дочь и подружилась с мамой жениха.

Пэм призналась, что тяга к молодым мужчинам проснулась у нее в среднем возрасте. Нынешний бойфренд, 21-летний Джонатан Ланджевин из Миннесоты, моложе ее старшей дочери на 13 лет. Они впервые увидели друг друга в 2018 году на сайте знакомств.

«Во время общения с Джонатаном мы выяснили, что у нас много общего. Например, мы оба любим астрологию и отдых на природе», - цитирует The Sun слова Шастин.

Женщина призналась, что ловила на себе осуждающие взгляды на первом свидании. Она постаралась убедить юношу, что у нее есть внуки, и она слишком стара для него. Однако парень ответил, что всегда мечтал иметь отношения со зрелой женщиной.

«Мы побежали навстречу друг другу и страстно поцеловались. Это была любовь с первого взгляда. Несмотря на то, что Джонатан моложе меня на несколько десятков лет, в постели он вел себя очень уверено. Он точно знал, что делал», - подчеркнула Пэм.

С юношей женщина провела неделю. Каждый день они занимались сексом и практически не спали. Пэм поняла, что влюбилась, и предложила Джонатану остаться с ней. Парень с радостью согласился. Сразу после переезда Пэм решила познакомить бойфренда со своими дочерьми.

Девушки испытали шок. Они признались, что Джонатан выглядит очень молодо и у него детское лицо. Но парню удалось добиться их расположения. Девушки умилились от того, как он играл с 6-летней внучкой своей возлюбленной.

Пэм столкнулась с непониманием, когда представила молодого бойфренда своим друзьям-ровесникам. Женщина надеялась, что подруги искренне порадуются за нее, но встретила только презрение в свой адрес.

«Подруги убеждали, что Джонатан меня использует. Одна из них сказала, что возлюбленный годится мне во внуки. Мне было так неприятно», - вспоминает Шастин. После таких слов женщина разорвала отношения с друзьями.

А вот родители Джонатана отреагировали на его возлюбленную более приветливо. После трех месяцев знакомства молодой человек сделал Пэм предложение руки и сердца, и влюбленные отправились в дом его матери. 60-летняя мама Джонатана приветствовала невестку с распростертыми объятиями. Она подчеркнула, что счастлива за сына, потому что он всегда интересовался зрелыми женщинами.

Пэм удалось подружиться с родителями своего бойфренда. Она не жалеет о том, что решилась на отношения с молодым мужчиной. Семья любит Джонатана, а внучка называет его «дедушкой Джоном», а Пэм признается, что нашла свою вторую половину. «У меня с ним умопомрачительный секс», - утверждает счастливая женщина.

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