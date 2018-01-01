У принца Гарри есть тайный аккаунт в соцсети

На странице в социальной сети принц делился фотографиями с экс-возлюбленной

19 мая Меган Маркл и принц Гарри сыграют свадьбу. Будущие муж и жена обменяются кольцами в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, откуда в 13:00 поедут по улицам города на карете. И подготовка к королевскому торжеству уже идет очень активно. Однако, в отличие от обычных невест,



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Принц Гарри

На странице в социальной сети принц делился фотографиями с экс-возлюбленной

19 мая Меган Маркл и принц Гарри сыграют свадьбу. Будущие муж и жена обменяются кольцами в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, откуда в 13:00 поедут по улицам города на карете. И подготовка к королевскому торжеству уже идет очень активно.

Однако, в отличие от обычных невест, Меган озадачена не только выбором платья, цветов, торта и других атрибутов мероприятия, но и преобразованием себя из актрисы и бывшей издательницы онлайн-журнала в члена королевской семьи.

Одним из обязательных пунктов «трансформации» для Меган стал отказ от социальных сетей, так как члены королевской семьи делаю все объявления через официальный аккаунт Кенсингтонского дворца. Меган пошла на это и другие условия, хотя она не слишком довольна давлением, которое на нее оказывает семья Гарри.