У принца Гарри есть тайный аккаунт в соцсети
- Сьогодні, 22:13
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Розсилка
На странице в социальной сети принц делился фотографиями с экс-возлюбленной
19 мая Меган Маркл и принц Гарри сыграют свадьбу. Будущие муж и жена обменяются кольцами в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, откуда в 13:00 поедут по улицам города на карете. И подготовка к королевскому торжеству уже идет очень активно.
Однако, в отличие от обычных невест, Меган озадачена не только выбором платья, цветов, торта и других атрибутов мероприятия, но и преобразованием себя из актрисы и бывшей издательницы онлайн-журнала в члена королевской семьи.
Одним из обязательных пунктов «трансформации» для Меган стал отказ от социальных сетей, так как члены королевской семьи делаю все объявления через официальный аккаунт Кенсингтонского дворца. Меган пошла на это и другие условия, хотя она не слишком довольна давлением, которое на нее оказывает семья Гарри.
Однако теперь существует вероятность, что Маркл изменит свое решение. Ведь по информации издания Daily Star жених экс-актрисы, принц Гарри, много лет не вел тайную страницу в Facebook под именем Спайк Уэллс, куда выкладывал не что иное, как снимки с бывшей девушкой.
Это не первые раз, когда упоминание бывшей пассии Гарри, Крессинды Бонас, всплывает после того, как Меган и Гарри объявили о помолвке. На Рождество принц посетил благотворительный вечер рождественских псалмов в церкви святого Луки в Лондоне. Гарри с друзьями, в числе которых была и Крессинда.
Гарри его друзья исполнили рождественские песни, чтобы собрать деньги для нуждающихся школьников в Уганде. Сбором средств занимался мемориальный фонд Генри ван Страубензи, названный в честь одного из школьных друзей Гарри, погибшего в автокатастрофе.
Многие недоброжелатели Меган до сих пор делятся мнениями в сети о том, что Крессинда стала бы лучшей женой для принца, так как она — девушка благородного происхождения.