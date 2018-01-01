Принц Гарри позвал на свадьбу с Меган Маркл своих бывших девушек

Это, пожалуй, самые неожиданные гости церемонии бракосочетания британского принца

33-летний принц Гарри решил пригласить на собственную свадьбу двух своих бывших девушек: 32-летнюю Челси Дэви и 29-летнюю Крессиду Бонас. «Гарри остался в отличных отношениях и с Чэлси, и с Крессидой, поэтому они точно будут на свадьбе. У них не было тяжелых расставаний, думаю, Меган не будет против», – рассказал источник из



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Принц Гарри и Меган Маркл

Это, пожалуй, самые неожиданные гости церемонии бракосочетания британского принца

33-летний принц Гарри решил пригласить на собственную свадьбу двух своих бывших девушек: 32-летнюю Челси Дэви и 29-летнюю Крессиду Бонас.

«Гарри остался в отличных отношениях и с Чэлси, и с Крессидой, поэтому они точно будут на свадьбе. У них не было тяжелых расставаний, думаю, Меган не будет против», – рассказал источник из окружения Гарри.

Вместе с тем бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон не будет приглашен на церемонию бракосочетания. В отличие от Челси и Крессиды, которые никогда не пытались извлечь выгоду из отношений с Гарри, Энгельсон начал подготовку к съемкам телешоу, в котором бывшая жена главного героя выходит замуж за британского принца. Таким образом Тревор показывает собственную историю с Меган.

Джерело: Сегодня