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    Принц Гарри и Меган Маркл получили конверт с белым порошком

    Служба безопасности Кенсингтонского дворца обеспокоена произошедшим
    Газета The Independent опубликовала информацию о том, что 12 февраля этого года в Кенсингтонский дворец был доставлен конверт, в котором находился белый порошок. Письмо было адресовано принцу Гарри и его невесте Меган Маркл, однако в их руки так и не попало. Служба безопасности дворца обнаружила конверт раньше и, заподозрив неладное, обратилась за
    • Сьогодні, 19:30
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    Меган Маркл и принц Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри

    Служба безопасности Кенсингтонского дворца обеспокоена произошедшим

    Газета The Independent опубликовала информацию о том, что 12 февраля этого года в Кенсингтонский дворец был доставлен конверт, в котором находился белый порошок.

    Письмо было адресовано принцу Гарри и его невесте Меган Маркл, однако в их руки так и не попало. Служба безопасности дворца обнаружила конверт раньше и, заподозрив неладное, обратилась за помощью к полиции пишет журнал Hello!.

    Полагая, что белым порошком могут оказаться споры сибирской язвы, следователи тщательно проверили вещество, однако пришли к выводу, что он не представляет опасности. Тем не менее, Гарри и Меган сообщили о том, что произошло. Теперь правоохранительные органы пытаются установить личность отправителя.

    Известно, что за день до инцидента такой же конверт с порошком пришел в Кенсингтонский дворец, где проходят заседания британского парламента.
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