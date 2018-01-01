Принц Гарри и Меган Маркл получили конверт с белым порошком

Служба безопасности Кенсингтонского дворца обеспокоена произошедшим

Газета The Independent опубликовала информацию о том, что 12 февраля этого года в Кенсингтонский дворец был доставлен конверт, в котором находился белый порошок. Письмо было адресовано принцу Гарри и его невесте Меган Маркл, однако в их руки так и не попало. Служба безопасности дворца обнаружила конверт раньше и, заподозрив неладное, обратилась за



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Меган Маркл и принц Гарри

Служба безопасности Кенсингтонского дворца обеспокоена произошедшим

Газета The Independent опубликовала информацию о том, что 12 февраля этого года в Кенсингтонский дворец был доставлен конверт, в котором находился белый порошок.

Письмо было адресовано принцу Гарри и его невесте Меган Маркл, однако в их руки так и не попало. Служба безопасности дворца обнаружила конверт раньше и, заподозрив неладное, обратилась за помощью к полиции пишет журнал Hello!.

Полагая, что белым порошком могут оказаться споры сибирской язвы, следователи тщательно проверили вещество, однако пришли к выводу, что он не представляет опасности. Тем не менее, Гарри и Меган сообщили о том, что произошло. Теперь правоохранительные органы пытаются установить личность отправителя.

Известно, что за день до инцидента такой же конверт с порошком пришел в Кенсингтонский дворец, где проходят заседания британского парламента.