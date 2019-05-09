  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    У Супрун появился конкурент: Яценюк поделилися целебной тренировкой в спортзале (видео)

    • Розсилка
    У Супрун появился конкурент: Яценюк поделилися целебной тренировкой в спортзале (видео)

    Политик рассказала, как вылечил спину

    Бывший премьер-министр Арсений Яценюк показал свою тренировку в спортзале. Видео он выложил в Facebook.

    Политик рассказал, что занятия спортом за последние два года помогли ему, в частности, вылечить спину. Врачи, по словам Яценюка, настаивали на операции.

    «Я сказал «нет» и начал бороться, - рассказал он. В результате эти же врачи сказали, что операции не требуется, и произошло чудо. Это не чудо - это ежедневная работа ».

    «Поэтому никогда не сдавайтесь и боритесь за себя», - сказал Яценюк.

    Он изложил свою программу тренировки:

    1. Горизонтальная тяга с упором, общий вес 132 кг, 3х5 поочередно

    2. Жим под углом в хаммере, общий вес 70, 3х5 поочередно

    3. Жим лежа гантели одной рукой, 35 кг, 3х5

    4. Тяга гантели под наклоном одной рукой, 35 кг, 3х10

    5. Подъем ног в висе на перекладине, 3х14

    6. Отжимания на кольцах, 3х14

    7. Упражнения на мышцы кора в trx

    8. Подтягивание параллельным хватом, 3х14.

    Также Яценюк спросил у пользователей Facebook, каким спортом занимаются они.

    В комментариях люди поделились своими советами из любимых занятий, рассказывают, как они боролись с проблемами со здоровьем, а также отмечают хорошую физическую подготовку экс-премьера.

    здоровье Арсений Яценюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ