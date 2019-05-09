У Супрун появился конкурент: Яценюк поделилися целебной тренировкой в спортзале (видео)
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Политик рассказала, как вылечил спину
Бывший премьер-министр Арсений Яценюк показал свою тренировку в спортзале. Видео он выложил в Facebook.
Политик рассказал, что занятия спортом за последние два года помогли ему, в частности, вылечить спину. Врачи, по словам Яценюка, настаивали на операции.
«Я сказал «нет» и начал бороться, - рассказал он. В результате эти же врачи сказали, что операции не требуется, и произошло чудо. Это не чудо - это ежедневная работа ».
«Поэтому никогда не сдавайтесь и боритесь за себя», - сказал Яценюк.
Он изложил свою программу тренировки:
1. Горизонтальная тяга с упором, общий вес 132 кг, 3х5 поочередно
2. Жим под углом в хаммере, общий вес 70, 3х5 поочередно
3. Жим лежа гантели одной рукой, 35 кг, 3х5
4. Тяга гантели под наклоном одной рукой, 35 кг, 3х10
5. Подъем ног в висе на перекладине, 3х14
6. Отжимания на кольцах, 3х14
7. Упражнения на мышцы кора в trx
8. Подтягивание параллельным хватом, 3х14.
Также Яценюк спросил у пользователей Facebook, каким спортом занимаются они.
В комментариях люди поделились своими советами из любимых занятий, рассказывают, как они боролись с проблемами со здоровьем, а также отмечают хорошую физическую подготовку экс-премьера.