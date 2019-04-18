Ученые рассказали, как вычислить неверного мужчину по лицу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

unsplash / @xeniabogarova

25% людей, состоящих в браке, изменяют супругам

Группа исследователей из Университета Западной Австралии под руководством Джиллиан Роудс доказала, что по мужскому лицу можно определить измену.

Ученые провели онлайн-опрос среди 592 мужчин и 924 женщин. Эксперты попросили оценить снимки 189 человек по 10-балльной шкале по двум категориям: насколько привлекателен этот человек и способен ли он на измену. А героев фотографий спросили, была ли у них романтическая связь «на стороне».

Как выяснилось, каждый седьмой участник эксперимента смог угадать изменщика в рядах мужчин. Проанализировав эти данные, ученые смогли выявить определенные черты лица, характерные для неверных представителей сильного пола. Это мужчины с брутальной внешностью - массивной нижней челюстью, тонкими губами и выступающими вперед надбровными дугами. Что касается дам, то определить полигамию смогли только несколько человек, пишет The Royal Society. Примечательно, что чем симпатичнее выглядел человек, тем чаще его обвиняли в изменах.

Измена чаще ассоциируется с неверностью мужчин, но женщинам это, конечно, тоже не чуждо. 25% людей, состоящих в браке, изменяют супругам. Причем среди причин для этого есть весьма неожиданные. Иногда пара дают отношениям второй шанс.