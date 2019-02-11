Ученые создали интерактивную звуковую карту человеческих эмоций
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Розсилка
Исследователи выяснили, что люди могут идентифицировать 24 вида эмоций по голосу
Исследователи из разных мировых университетов решили определить, как похожие между собой звуки на самом деле отличаются в зависимости от эмоций, которые испытывает человек - чтобы проиллюстрировать свои результаты, они создали интерактивную карту, сообщает Platfor.ma
Ученые из Калифорнийского и Стокгольмского университетов, а также из университета Вашингтона записали в лаборатории звуки 56 добровольцев из США, Сингапура, Индии и Кении, которые выдавали их в разном эмоциональном состоянии. Вышел массив с 2032 различных акустических всплесков. После этого более тысячи других участников попытались подробно интерпретировать эти звуки - даже определить эмоции и качества «оратора».
На основе этих данных исследователи выяснили, что люди могут идентифицировать 24 вида эмоций по голосовым всплескам - почти вдвое больше, чем считалось ранее. Но еще важно и то, что маленькие различия в звуках могут помочь определить разницу между, например, «симпатией» и «любовью». Более того - они решили создать интерактивную карту с записями всех полученных звуков, чтобы продемонстрировать результаты опыта.