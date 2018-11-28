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    Жизнь

    Уилл Смит рассказал о проблемах в своем браке

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    Уилл Смит с супругой - Уилл Смит рассказал о проблемах в своем браке
    Уилл Смит с супругой
    instagram.com/willsmith/

    Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит — одна из самых крепких голливудских пар. Они женаты более двадцати лет, а их семья кажется эталоном

    Однако супруги регулярно признаются: брак — это работа, и если бы они оба не работали над собой, то давно бы расстались.

    Так в новом интервью Уилл рассказал, что восемь лет назад они с женой были на грани развода. «Я был опустошен. Мы расстались и снова сошлись. Нам пришлось полностью все изменить, чтобы построить отношения заново», — признался он.

    При этом даже тогда развод супруги не рассматривали. «Я уже разводился раньше, поэтому сразу исключил этот вариант», — заявил Уилл.

    Разногласия между мужем и женой возникли после того, как Уилл захотел сделать из детей, тогда еще подростков, звезд. Он снимал их в вино, водил на крупные светские мероприятия и подталкивал к музыкальной карьере. А Джаде не нравилось, что ее дети в раннем возрасте попали под прицел прессы и социальных сетей.

    Джерело: graziamagazine.ru

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