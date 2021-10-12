Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас

Кристина Риччи в роли Уэнсдей Аддамс. Фото: Кадр из фильма «Семейка Аддамс»

Звезда фильма «Семейка Аддамс» Кристина Риччи вышла замуж во второй раз Об этом она объявила в своем Instagram, выложив совместную фотографию с подписью «Мистер и миссис».

Новым избранником 41-летней актрисы стал ее старый знакомый — звездный стилист Марк Хэмптон, от которого она ждет ребенка.

Марк — авторитет в мире глянца: модели с его укладками и макияжем публиковались на обложках Vogue, Elle, Q Magazine, Dazed and Confused, а певица Граймс, которая работала с ним на съемках для журнала Heroin Magazine, вообще назвала его «супермилашкой».

Напомним, что с первым мужем — Джеймсом Хеердегеном — Кристина Риччи встречалась с 2013 года и развелась в 2020 году из-за эмоционального и физического насилия.

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