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    Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас

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    Звезда фильма &laquo;Семейка Аддамс&raquo; Кристина Риччи - Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас
    Звезда фильма «Семейка Аддамс» Кристина Риччи
    instagram.com/riccigrams/

    Кристина Риччи в роли Уэнсдей Аддамс. Фото: Кадр из фильма «Семейка Аддамс»

    Звезда фильма «Семейка Аддамс» Кристина Риччи вышла замуж во второй раз Об этом она объявила в своем Instagram, выложив совместную фотографию с подписью «Мистер и миссис».

    Новым избранником 41-летней актрисы стал ее старый знакомый — звездный стилист Марк Хэмптон, от которого она ждет ребенка.

    Марк — авторитет в мире глянца: модели с его укладками и макияжем публиковались на обложках Vogue, Elle, Q Magazine, Dazed and Confused, а певица Граймс, которая работала с ним на съемках для журнала Heroin Magazine, вообще назвала его «супермилашкой».

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    Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас
    Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас
    Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас
    Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас
    Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас
    Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас
    Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас
    Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас
    instagram.com/riccigrams/

    Напомним, что с первым мужем — Джеймсом Хеердегеном — Кристина Риччи встречалась с 2013 года и развелась в 2020 году из-за эмоционального и физического насилия.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Звезда фильма «Семейка Аддамс» вышла замуж за стилиста. Как Кристина Риччи выглядит сейчас