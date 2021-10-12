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    В наряде от украинского бренда. Катя Осадчая восхитила поклонников стильным образом (фото)

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    Телеведущая Катя Осадчая - В наряде от украинского бренда. Катя Осадчая восхитила поклонников стильным образом (фото)
    Телеведущая Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    Звезда покорила образом в наряде от украинского бренда

    Знаменитая украинская телеведущая Екатерина Осадчая в своем Инстаграме поделилась с поклонниками новыми фото. Звезда продемонстрировала стильный осенний образ в наряде от бренда украинского дизайнера.

    Телеведущая устроила осеннюю прогулку возле озера и среди деревьев. Она позировала перед объективом в нежно-бежевом спортивном костюме от украинского бренда Poustovit, дизайнера Лилии Пустовит. Комплект состоял из штанов и худи.

    Сверху Катя Осадчая накинула куртку-пальто песочного цвета. Также ее стильный образ удачно дополнял головной убор и большие солнцезащитные очки. Наряд звезда соединила с белоснежными кроссовками.

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    В наряде от украинского бренда. Катя Осадчая восхитила поклонников стильным образом (фото)
    В наряде от украинского бренда. Катя Осадчая восхитила поклонников стильным образом (фото)
    В наряде от украинского бренда. Катя Осадчая восхитила поклонников стильным образом (фото)
    instagram.com/kosadcha/

    «Прекрасная осень. Когда еще солнечно, но уже прохладно. Когда листья невероятных цветов и хочется сфотографировать каждый», – подписала фотографии Катя Осадчая.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущая Катя Осадчая
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    В наряде от украинского бренда. Катя Осадчая восхитила поклонников стильным образом (фото)