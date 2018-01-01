Украинская певица раскритиковала цены в Буковеле

Певица и телеведущая Яна Соломко прокомментировала цены на украинском горнолыжном курорте

Украинская артистка Яна Соломко похвасталась фотографиями с отдыха в Доминиканской Республике. И поразмышляла в соцсети о ценах на отдых в Украине.- «Я, конечно, думала попробовать поставить доцю на лыжи в Буковеле, но когда посмотрела какие там цены... На эти деньги можно месяц прожить в Майами», - отметила Яна Соломко в соцсети.



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Яна Соломко

Певица и телеведущая Яна Соломко прокомментировала цены на украинском горнолыжном курорте

Украинская артистка Яна Соломко похвасталась фотографиями с отдыха в Доминиканской Республике. И поразмышляла в соцсети о ценах на отдых в Украине.-

«Я, конечно, думала попробовать поставить доцю на лыжи в Буковеле, но когда посмотрела какие там цены... На эти деньги можно месяц прожить в Майами», - отметила Яна Соломко в соцсети.

Фолловеры Яны Соломко поддержали певицу и в комментариях отметили, что отдых на украинском курорте перестал удовольствие.

«Людей столько, что вечером нужно пробираться сквозь толпы народа, везде очереди, вечером в нормальных заведениях не сядешь и отели не впечатляют», «Да-а-а-а, от цен челюсти отваливаются», - отмечают пользователи.

Ну а пока фолловеры артистки размышляют, где лучше провести отпуск, Яна Соломко публикует фотографии с отдыха со своей дочкой Кирой.

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