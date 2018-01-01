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    Украинская певица раскритиковала цены в Буковеле

    Певица и телеведущая Яна Соломко прокомментировала цены на украинском горнолыжном курорте
    Украинская артистка Яна Соломко похвасталась фотографиями с отдыха в Доминиканской Республике. И поразмышляла в соцсети о ценах на отдых в Украине.- «Я, конечно, думала попробовать поставить доцю на лыжи в Буковеле, но когда посмотрела какие там цены... На эти деньги можно месяц прожить в Майами», - отметила Яна Соломко в соцсети.
    • Сьогодні, 17:29
    • Розсилка
    Яна Соломко
    Яна Соломко

    Певица и телеведущая Яна Соломко прокомментировала цены на украинском горнолыжном курорте

    Украинская артистка Яна Соломко похвасталась фотографиями с отдыха в Доминиканской Республике. И поразмышляла в соцсети о ценах на отдых в Украине.-

    «Я, конечно, думала попробовать поставить доцю на лыжи в Буковеле, но когда посмотрела какие там цены... На эти деньги можно месяц прожить в Майами», - отметила Яна Соломко в соцсети.

    Фолловеры Яны Соломко поддержали певицу и в комментариях отметили, что отдых на украинском курорте перестал удовольствие.

    «Людей столько, что вечером нужно пробираться сквозь толпы народа, везде очереди, вечером в нормальных заведениях не сядешь и отели не впечатляют», «Да-а-а-а, от цен челюсти отваливаются», - отмечают пользователи.

    Ну а пока фолловеры артистки размышляют, где лучше провести отпуск, Яна Соломко публикует фотографии с отдыха со своей дочкой Кирой.

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    Украинская певица раскритиковала цены в Буковеле
    Украинская певица раскритиковала цены в Буковеле
    Украинская певица раскритиковала цены в Буковеле
    Украинская певица раскритиковала цены в Буковеле
    Украинская певица раскритиковала цены в Буковеле
    Украинская певица раскритиковала цены в Буковеле
    Украинская певица раскритиковала цены в Буковеле

     Читайте также: Украинские певицы выступили на масштабном концерте в Кремле


      

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