Самый дешевый билет на концерт Ирины Федишин стоит 150 грн

Популярная артистка призналась, что в большинстве украинских городов цена билета на ее концерт очень демократичная

Украинская певица Ирина Федишин очень ответственно подходит к подготовке концертов. В откровенном интервью «Главкому» артистка призналась, что ее киевский концерт был особенным. «В Киеве был немного другой формат концерта. Я не могу в каждом городе делать такое шоу, как в Киеве. Расходы в Киеве были слишком высокими, и



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Ирина Федишин

Популярная артистка призналась, что в большинстве украинских городов цена билета на ее концерт очень демократичная

Украинская певица Ирина Федишин очень ответственно подходит к подготовке концертов. В откровенном интервью «Главкому» артистка призналась, что ее киевский концерт был особенным.

«В Киеве был немного другой формат концерта. Я не могу в каждом городе делать такое шоу, как в Киеве. Расходы в Киеве были слишком высокими, и соответственно, цена билета была выше. В другом городе я не могу поставить цену на билет, например, 1000 грн и привести такое же шоу, как было в Киеве. У людей просто не будет возможности приобрести билет. Поэтому мы оптимизируем сцену. Безусловно, все костюмы, реквизит и декорации мы везем. Но используем уже, например, меньшее количество экранов, оптимизируем свет и так далее. Но концерты везде на хорошем уровне».

Также Ирина Федишин честно призналась, что самый дешевый билет на ее концерт стоит всего 150 гривен.

«Но цена билета зависит от стоимости аренды зала. А она может стоить до 100 тысяч», - отметила артистка.

Напомним, что супруг и продюсер популярной украинской артистки Ирины Федишин объяснил, почему певицу называют феноменом украинского шоу-бизнеса.

Полное интервью с Ириной Федишин читайте здесь.