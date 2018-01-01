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    Onuka заявила, что никогда не будет участвовать в Нацотборе на «Евровидение»

    Певица призналась, насколько трудной задачей для нее будет участие в таком конкурсе
    Солистка группы Onuka Ната Жижченко рассказала, что никогда не решится на соревнование в Нацотборе на песенный конкурс «Евровидение». «Наверное, я бы не смогла быть конкурсантом. Просто не выдержала бы. Это же сверхзадача быть профессиональным вокалистом, иметь хитовую песню, которая будет удивлять с первого прослушивания, а еще
    • Сьогодні, 15:03
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    Onuka 

    Певица призналась, насколько трудной задачей для нее будет участие в таком конкурсе

    Солистка группы Onuka Ната Жижченко рассказала, что никогда не решится на соревнование в Нацотборе на песенный конкурс «Евровидение».

    «Наверное, я бы не смогла быть конкурсантом. Просто не выдержала бы. Это же сверхзадача быть профессиональным вокалистом, иметь хитовую песню, которая будет удивлять с первого прослушивания, а еще как-то справляться с волнением, быть в тренде Евровидения и чем-то отличаться», — говорит артистка.

    Также Жижченко поделилась своими прогнозами о том, кто из артистов на этот раз должен представить нашу страну на песенном конкурсе. Среди своих фаворитов солистка Onuka назвала сразу три группы: The Erised, Pur: Pur и Kadnay.

    «В прошлый раз мне очень понравились Pur: Pur, я за них болела два года назад и в этом году, но, к сожалению, они не прошли… Конечно, мне нравятся The Erised, но я не знаю, насколько этот номер в их исполнении был впечатляющим в рамках официального Евровидения. Во втором полуфинале болела за Kadnay. У них было шоу, исполнение и энергия», — подытожила Ната.

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    Джерело: Сегодня

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