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    Украинские певицы выступили на масштабном концерте в Кремле

    Артистки исполняли известные мужские песни
    Сразу три популярных украинских артистки приняли участие в большом концерте в Кремлевском дворце. Информацию об этом они опубликовали на своих профилях в социальных сетях. В частности, Таисия Повалий опубликовала снимок с Денисом Майдановым, сопроводив его хэштегами «концерт», «О чем поют мужчины» и «Первый
    • Сьогодні, 13:14
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    Вера Брежнева и Светлана Лобода
    Вера Брежнева и Светлана Лобода

    Артистки исполняли известные мужские песни

    Сразу три популярных украинских артистки приняли участие в большом концерте в Кремлевском дворце. Информацию об этом они опубликовали на своих профилях в социальных сетях.

    В частности, Таисия Повалий опубликовала снимок с Денисом Майдановым, сопроводив его хэштегами «концерт», «О чем поют мужчины» и «Первый канал». «С Денисом зажгли», - подписала кадр народная артистка.

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    Также о своем участии в этом шоу поделились с поклонниками экс-участницы «ВИА Гры» Вера Брежнева и Светлана Лобода.

    Концепция концерта предполагала, что звездные артисты-мужчины исполняли известные «женские» песни, демонстрируя таким образом, насколько хорошо они понимают прекрасную половину человечества. «В ответ очаровательные певицы выйдут на сцену Кремля с песнями из мужского репертуара и попробуют раскрыть, о чем же поют самые популярные исполнители российского шоу-бизнеса», - поясняется на афише шоу.

    Также в нем принимали участие Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и другие.

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    Джерело: Обозреватель

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