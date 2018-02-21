Украинские певицы выступили на масштабном концерте в Кремле
- Сьогодні, 13:14
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Артистки исполняли известные мужские песни
Сразу три популярных украинских артистки приняли участие в большом концерте в Кремлевском дворце. Информацию об этом они опубликовали на своих профилях в социальных сетях.
В частности, Таисия Повалий опубликовала снимок с Денисом Майдановым, сопроводив его хэштегами «концерт», «О чем поют мужчины» и «Первый канал». «С Денисом зажгли», - подписала кадр народная артистка.
Также о своем участии в этом шоу поделились с поклонниками экс-участницы «ВИА Гры» Вера Брежнева и Светлана Лобода.
Концепция концерта предполагала, что звездные артисты-мужчины исполняли известные «женские» песни, демонстрируя таким образом, насколько хорошо они понимают прекрасную половину человечества. «В ответ очаровательные певицы выйдут на сцену Кремля с песнями из мужского репертуара и попробуют раскрыть, о чем же поют самые популярные исполнители российского шоу-бизнеса», - поясняется на афише шоу.
Также в нем принимали участие Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и другие.
Джерело: Обозреватель