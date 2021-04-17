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    Украинская спортсменка в белье изумила сеть страстной фотосессией

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    Легкоатлетка Марина Бех-Романчук - Украинская спортсменка в белье изумила сеть страстной фотосессией
    Легкоатлетка Марина Бех-Романчук
    instagram.com/marynabekh/

    Чувственная съемка очаровала поклонников

    Легкоатлетка Марина Бех-Романчук опубликовала серию романтических снимков с мужем, чемпионом Европы по плаванию Михаилом Романчуком.

    Спортсменка предстала в пикантном белом корсете и прозрачных длинных перчатках, лежа на ногах у супруга. Она с нежностью смотрела ему в глаза, демонстрируя соблазнительную фигуру.

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    Украинская спортсменка в белье изумила сеть страстной фотосессией
    Украинская спортсменка в белье изумила сеть страстной фотосессией
    Украинская спортсменка в белье изумила сеть страстной фотосессией
    Украинская спортсменка в белье изумила сеть страстной фотосессией

    «Шикарные», «Волшебные», «Красивые», «Крутая пара», «Необычно, нежно», – отметили в комментариях фолловеры.

    Отметим, что одна из самых ярких пар украинского спорта готовится к летней Олимпиаде в Токио.

    Напомним, Михаил Романчкук и Марина Бех поженились в 2018 году.

    Михаил – двукратный чемпион Европы 2018 года, призер чемпионатов мира (2017 и 2019 годы), победитель летней универсиады 2017 года.

    В арсенале побед Марины, выступающей в прыжках в длину, «серебро» на чемпионатах мира и Европы в 2019 году, а также «золото» на чемпионате Европы в помещении в этом году.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американка показала эффективный способ, как подобрать идеальный размер бюстгальтера.

    Пользовательница Грейс (Grace) поделилась видео, на котором продемонстрировала, как должен сидеть на груди правильно подобранный бюстгальтер. На размещенных кадрах она позирует в белье, надетом поверх топа.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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