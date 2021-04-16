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    Украинская диджейка ошеломила сеть слишком откровенной фотосессиец

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    Украинская диджейка ошеломила сеть слишком откровенной фотосессиец
    instagram.com/anastasia_domination/

    Девушка показала татушку на ноге

    Dj Nana, она же Анастасия Кумейко порадовала фанов новой провокационной фотосессией.

    На своей странице в Инстаграме артистка разместила откровенный снимок, на котором позирует полностью обнаженной. Артистка присела и закрыла пикантные места, оставив фанатам поле для фантазии. В таком виде Настя засветила тату на ноге.

    «Женщина красивая, как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущенным», — коротко прокомментировала фотографию Dj Nana.

    instagram.com/anastasia_domination/
    instagram.com/anastasia_domination/

    Подписчики страницы артистки засыпали ее комплиментами и отметили, что она вообще не выглядит вульгарно.

    «Вот чего я здесь не вижу, так даже капли распущенности. Настолько нежная, воздушная и женственная твоя красота!», - Какая же ты красивая.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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