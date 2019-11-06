Украинский фильм вошел в лонг-лист кинопремии «Золотой глобус»



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По сюжету фильма, у крымского татарина Мустафы (его играет Ахтем Сеитаблаев) в войне на Донбассе погибает его старший сын

В Украине фильм выйдет в прокат 7 ноября

Украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева «Домой» вошел в лонг-лист кинопремии «Золотой глобус» в категории «Фильм на иностранном языке». Всего в список вошли 93 фильма из 65 стран мира.

Номинантов на премию должны объявить 9 декабря. Церемония награждения состоится 6 января 2020 в Лос-Анджелесе.

Премьера фильма состоялась 22 мая на 72-м Каннском международном кинофестивале, где он принял участие в программе «Особый взгляд». В Украине фильм выйдет в прокат 7 ноября.

По сюжету фильма, у крымского татарина Мустафы (его играет Ахтем Сеитаблаев) в войне на Донбассе погибает его старший сын. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.