В XIII веке в Карпатах женщины уже кололи ботокс? Зрители «Захара Беркута» возмущены подбором актеров



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Бюджет «Захара Беркута» составил 113 млн гривен

Самым обсуждаемым фильмом в Украине последних недель, если не считать «Джокера», стал исторический экшн Ахтема Сеитаблаева «Захар Беркут». Картина с сильным патриотическим посылом, повествующая о жизни небольшого карпатского села, жители которого сталкиваются с предательством и суровым врагом монгольской ордой, привлекает и вдохновляет украинских зрителей.

Только за первый уик-энд «Захар Беркут» посмотрели 148 068 раз. Бокс-офис при этом составил больше 13 миллионов гривен.

Кроме понятной каждому патриотической темы и знакомого со школьной скамьи сюжета, безусловным привлекающим фактором стало наличие узнаваемых иностранных актеров.

В фильме «Захар Беркут» сыграли Алекс МакНиколл («Мыслить как преступник»), Роберт Патрик (T-1000 в «Терминатор 2: Судный день»), Поппи Дрейтон («Аббатство Даунтон»), Томми Флэнаган («Сыны Анархии», «Храброе сердце»), Роки Майерс (Преодоление), Элисон Дуди и много других.

Наличие такого десанта звезд, пускай и далеко не первого-второго эшелона сыграло против украинских актеров, которым первые роли, понятное дело, не достались. Зато доморощенные пришлись в пору для исторически достоверного изображения немых и алкоголиков на экране.

Элисон Дуди

Больше всего вопросов вызвала внешность актрисы Элисон Дуди, которая сыграла жену Захара Беркута и мать Максима и Ивана. Известная ирландская актриса, некогда игравшая в фильмах про Джеймса Бонда и Индиану Джонса, предстала в украинском фильме, как чудо пластической хирургии: «натянутое» лицо, сделанные губы, ботокс.

Элисон Дуди

В 1223 году, когда разворачиваются события в «Захаре Беркуте», так выглядеть женщины, конечно, не могли. Это отмечают и многие зрители.

Напомним, бюджет «Захара Беркута» составил 113 млн гривен, из них - 30 млн предоставило Государственное агентство Украины по вопросам кино. Производством фильма занимались Kinorob и CinemaDay. Дистрибьюторы: MMD UA и FILM.UA Distribution.

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