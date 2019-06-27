Украинский клипмейкер привез в Украину эксклюзивный контракт с Китаем



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Алан Бадоев Фото: Дима Комиссаренко

Команда уже отсняла два видеоклипа для молодого исполнителя – выходца из популярного бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин

Известный украинский режиссер Алан Бадоев подписал контракт с международной компанией N.E.W.S (International celebrity visual IP marketing company), которая занимается предоставлением менеджмент и маркетинг услуг многим китайским артистам.

Согласно договоренности, Badoev Team в течении первого года сотрудничества обязуется разработать и спродюсировать «под ключ» порядка 25 креативных видеопроектов. Реализация подобной коллаборации станет уникальным прецедентом для музыкальной индустрии страны.«В течении 15 лет я снимаю по всему миру. Работаю с артистами различных жанров музыки, языков и стран. Но особое удовольствие мне доставляет сотрудничество с представителями другой ментальности, музыкантами, которые специально едут в мой родной Киев, чтобы снять себе видео. Это делает меня счастливым», - комментирует Бадоев.

«Этот контакт – безусловное начало нового этапа и уровня производства не только для меня, как режиссера, а и для многих компаний-подрядчиков нашей индустрии. Для себя же я по-прежнему ставлю те задачи, что и всегда: предоставить клиенту первоклассный продукт, который будет представлять его музыку не только в Китае, но и во всем мире, так как несколько проектов, над которыми мы сейчас работаем, рассчитаны именно на мировой релиз», - отметил режиссер