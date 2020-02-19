Украинский студент за $1 приобрел у Стивена Кинга право на экранизацию рассказа



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Валентин Лавренюк планирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года

Выпустить ленту в широкий прокат будет возможно только с личного разрешения Стивена Кинга

Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с писателем Стивеном Кингом, выкупив за один доллар права на экранизацию его рассказ «Велотренажер» 2008 года. Об этом сообщает издание Yabl.

Права на экранизацию рассказа предоставляются на год. Согласно условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпустить ленту в широкий прокат будет возможно только с личного разрешения Стивена Кинга.

Валентин Лавренюк планирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года, это будет его дебютный проект.

Произведение «Велотренажер», - рассказывает о художнике Ричарда Сифкица, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет - тем чаще его преследуют странные иллюзии.

Кинг продает студентам-режиссерам права на свои рассказы с 70-х годов. В рамках программы Dollar Baby писатель за 1 доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу. Таких контрактов заключается от пяти до десяти каждый год.