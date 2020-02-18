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    Шоу-биз

    Промо-тур нового фильма о Бонде в Китае отменен из-за коронавируса

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    <p>Фильм об агенте 007 получил название &laquo;Не время умирать&raquo;</p> <div></div> - Промо-тур нового фильма о Бонде в Китае отменен из-за коронавируса

    Фильм об агенте 007 получил название «Не время умирать»

    Китай — одна из самых важных стран для кассовых сборов франшизы

    Команда 25-го фильма о Джеймсе Бонде отменила промо-тур по Китаю, который должен был состояться в апреле. Причина очевидна: как сообщает Variety, из-за коронавируса всем участникам тура рекомендуют отложить визит в Китай, даже если закрытые из-за эпидемии кинотеатры к тому времени возобновят работу.

    При этом Китай — одна из самых важных стран для кассовых сборов франшизы об агенте 007. Не считая Великобритании, там последний фильм бондианы «Спектр» привлек больше всего зрителей: в общей сложности лента собрала $881 миллион, 84 из которых - благодаря прокату в Китае.

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